أنشيلوتي يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما

القاهرة - بوابة الوسط

حصل مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما، في المدينة التي تحمل الاسم نفسه والواقعة شمال إيطاليا، حيث بدأ فيها مسيرته كلاعب كرة قدم.

أنشيلوتي يطالب لاعبيه بمناداته بـ«الدكتور»

وحصل أنشيلوتي على لقب الدكتوراه الفخرية في علوم وتقنيات النشاط الحركي الوقائي والمكيف، بناء على اقتراح من قسم الطب والجراحة بالجامعة، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ولدى تلقيه الجائزة، قال أنشيلوتي مازحاً: «يجب أن يطلق علي دكتور»، مشيرا إلى أنه سيخبر لاعبيه أنه يمكنهم مناداته بهذا الاسم.

وأوضح المدرب الإيطالي، الذي بدا متأثراً في أثناء تكريمه: «ليس كل شخص لديه الموهبة، لأنها وراثية. لكن الجميع يستطيع ممارسة الرياضة، لأنها تساعد، وهي مدرسة حياة»، مضيفا: «الرياضة تعلم الإنسان أشياء كثيرة، منها أن تتنافس مع نفسك، وأن تسعى إلى تحسين حدودك».

واستطرد: «علمتني الكرة احترام الآخرين والقواعد والسلطة. وكمدرب، يجب أن أدير مجموعة، وهو ليس بالأمر السهل».

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وأكد مدب «الملكي» أن لاعبي كرة القدم اليوم أصبحوا أكثر احترافاً من ذي قبل، وأنه كان محظوظاً بتدريب رجال يتمتعون بموهبة مذهلة.

وسلط أنشيلوتي الضوء على شغفه بكرة القدم الذي ساعده في الاستمرار طول 44 عاما بهذا المجال.