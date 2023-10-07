أنشيلوتي: لا أحد توقع مستوى بيلينغهام وقدرته على التهديف

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف مدرب فريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد ثنائية الإنجليزي جود بيلينغهام في مرمى أوساسونا اليوم السبت، بأنه لم يتوقع أحد هذا المستوى من اللاعب الإنجليزي وقدرته على التهديف.

بيلينغهام يملك الكثير من الإمكانات

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقد عقب اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 4-0 أن بيلينغهام متميز كالعادة، فهو يملك الكثير من الإمكانات في الهجوم لأنه يركز جيدًا في المباراة وليس لديه مركز ثابت في الملعب، وهذا يمنحه ميزة، كما أنه يتعاون بشكل جيد مع زملائه، مشيرًا إلى أنه بدأ الدوري بشكل مدهش، ولم يتوقع أحد هذا المستوى وعدد أهدافه، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ولعب بيلينغهام دور البطولة في فوز ريال مدريد بعد أن سجل هدفين في الدقيقتين 9 و54، ليرفع محصلته في الدوري الإسباني إلى ثمانية أهداف يحلق بها في صدارة الهدافين.

وأضاف أنشيلوتي: « بيلينغهام ديناميكي للغاية، ويلعب بشراسة، ولديه قوة بدنية تسمح له بالتحرك كثيرًا. السيطرة عليه ليست سهلة بالنسبة للمنافسين الذين يواجهون هذا النوع من اللاعبين».

وتابع: «إنه جيد جدًا، لقد تأقلم معنا بسرعة كبيرة. نحن لا نهتم كثيرًا إذا كان الأفضل في العالم في هذه اللحظة، جميع مشجعي ريال مدريد محظوظون بالتعاقد مع لاعب استثنائي. نحن سعداء جدًا».

وعلى الرغم من تألقه، حرص أنشيلوتي على التركيز على هدوء بيلينغهام وتواضعه، موضحًا أن أكثر ما يفاجئه هو نضجه مع أنه يبلغ من العمر عشرين عامًا فقط.

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وأكد المدرب الإيطالي أن بيلينغهام يعيش هذه اللحظة بهدوء شديد ويفهم الأمور جيدًا، مشيرًا إلى أن الكل يعلم أن اللاعب الإنجليزي صانع ألعاب وليس مهاجمًا ومع ذلك فهو يسجل الكثير من الأهداف.

وبفوزه الثالث على التوالي والثامن هذا الموسم، استعاد ريال مدريد صدارة ترتيب فرق الدوري الإسباني من جيرونا الذي انتصر خارج قواعده على قادش بهدف؛ حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن فريق جيرونا.