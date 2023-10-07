  • Alwasat News
Atwasat

أنشيلوتي: لا أحد توقع مستوى بيلينغهام وقدرته على التهديف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 09:35 مساء
أنشيلوتي: لا أحد توقع مستوى بيلينغهام وقدرته على التهديف
بيلينغهام يحتفل بأحد هدفيه في مرمى أوساسونا السبت 7 أكتوبر 2023 (حساب ريال مدريد على فيسبوك)
alwasat radio

اعترف مدرب فريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد ثنائية الإنجليزي جود بيلينغهام في مرمى أوساسونا اليوم السبت، بأنه لم يتوقع أحد هذا المستوى من اللاعب الإنجليزي وقدرته على التهديف.

بيلينغهام يملك الكثير من الإمكانات
وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقد عقب اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 4-0 أن بيلينغهام متميز كالعادة، فهو يملك الكثير من الإمكانات في الهجوم لأنه يركز جيدًا في المباراة وليس لديه مركز ثابت في الملعب، وهذا يمنحه ميزة، كما أنه يتعاون بشكل جيد مع زملائه، مشيرًا إلى أنه بدأ الدوري بشكل مدهش، ولم يتوقع أحد هذا المستوى وعدد أهدافه، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ولعب بيلينغهام دور البطولة في فوز ريال مدريد بعد أن سجل هدفين في الدقيقتين 9 و54، ليرفع محصلته في الدوري الإسباني إلى ثمانية أهداف يحلق بها في صدارة الهدافين.

وأضاف أنشيلوتي: « بيلينغهام ديناميكي للغاية، ويلعب بشراسة، ولديه قوة بدنية تسمح له بالتحرك كثيرًا. السيطرة عليه ليست سهلة بالنسبة للمنافسين الذين يواجهون هذا النوع من اللاعبين».

وتابع: «إنه جيد جدًا، لقد تأقلم معنا بسرعة كبيرة. نحن لا نهتم كثيرًا إذا كان الأفضل في العالم في هذه اللحظة، جميع مشجعي ريال مدريد محظوظون بالتعاقد مع لاعب استثنائي. نحن سعداء جدًا».

وعلى الرغم من تألقه، حرص أنشيلوتي على التركيز على هدوء بيلينغهام وتواضعه، موضحًا أن أكثر ما يفاجئه هو نضجه مع أنه يبلغ من العمر عشرين عامًا فقط.

- ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

وأكد المدرب الإيطالي أن بيلينغهام يعيش هذه اللحظة بهدوء شديد ويفهم الأمور جيدًا، مشيرًا إلى أن الكل يعلم أن اللاعب الإنجليزي صانع ألعاب وليس مهاجمًا ومع ذلك فهو يسجل الكثير من الأهداف.

وبفوزه الثالث على التوالي والثامن هذا الموسم، استعاد ريال مدريد صدارة ترتيب فرق الدوري الإسباني من جيرونا الذي انتصر خارج قواعده على قادش بهدف؛ حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن فريق جيرونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان

حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية

الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية
غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميلان يخشى مفاجآت جنوى في الدوري الإيطالي
ميلان يخشى مفاجآت جنوى في الدوري الإيطالي
هاري كين يودع لاعبي توتنهام بعد شهرين من الانتقال إلى بايرن ميونخ
هاري كين يودع لاعبي توتنهام بعد شهرين من الانتقال إلى بايرن ميونخ
فيرستابن يقترب من حصد لقب بطولة العالم لـ«فورمولا 1» للعام الثالث على التوالي
فيرستابن يقترب من حصد لقب بطولة العالم لـ«فورمولا 1» للعام الثالث...
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
مورينيو واثق من انتقاله للتدريب في السعودية
مورينيو واثق من انتقاله للتدريب في السعودية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
المزيد
أنشيلوتي: لا أحد توقع مستوى بيلينغهام وقدرته على التهديف
أنشيلوتي: لا أحد توقع مستوى بيلينغهام وقدرته على التهديف...
مانشستر يونايتد يخطف فوزًا ثمينًا على برينتفورد في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يخطف فوزًا ثمينًا على برينتفورد في الدوري ......
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة ......
مورينيو واثق من انتقاله للتدريب في السعودية
مورينيو واثق من انتقاله للتدريب في السعودية...
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري ......
المزيد