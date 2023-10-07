ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة والتي شهدت أيضًا فوز جيرونا على مضيفه قادش بهدف نظيف.

ريال مدريد يتقدم على جيرونا بنقطتين

وعاد ريال مدريد بهذا الفوز إلى صدارة الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف، وأربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي يلتقي غدًا الأحد، مع مضيفه غرناطة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

تألق النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام خلال المباراة وواصل توهجه بقميص ريال مدريد مسجلًا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين التاسعة و54، فيما تكفل البرازيلي فينيسيوس جونيور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65 ثم أحرز خوسيلو الهدف الرابع في الدقيقة 70.

افتتح بيلينغهام التسجيل لريال مدريد في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من داني كارفخال داخل منطقة الجزاء ليسدد بالقدم اليسرى في الشباك، وعاد بيلينغهام ليحرز ثاني أهدافه في الدقيقة 54 بعد أن تبادل التمرير بشكل رائع مع فيديريكو فالفيردي قبل أن يسدد ببراعة في الشباك.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لمصلحة ريال مدريد في الدقيقة 65 بعد تمريرة رائعة من فالفيردي، لينفرد النجم البرازيلي بالمرمى ويراوغ حارس أوساسونا قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك. وبعد خمس دقائق فقط أحرز خوسيلو الهدف الرابع لريال مدريد مستغلًا التمريرة الطولية من فينيسيوس جونيور، قبل أن يسدد الكرة بشكل رائع من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك. وقبل ست دقائق من نهاية المباراة احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح ريال مدريد لكن خوسيلو أهدرها.

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وعلى ملعب رامون دي كارانزا، تعرض قادش لصدمة مبكرة تمثلت في طرد مهاجمه الفنزويلي داروين ماتشيس بعد مضي عشر دقائق فقط من بداية المباراة بعد تدخله بقوة مع يانجل هيريرا لاعب جيرونا الذي حسم الفوز بهدف أليكس غارسيا سيرانو في الدقيقة 59 بعد تمريرة من زميله يان كوتو.