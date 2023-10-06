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أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 05:20 مساء
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
لوكا مودريتش خلال إحدى مباريات ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)
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نفى مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة، أن يكون الكرواتي لوكا مودريتش، الذي لم يلعب هذا الموسم سوى 312 دقيقة في ثماني مباريات، يفكر في الرحيل في انتقالات يناير المقبل.

مودريتش لاعب مهم في ريال مديد
وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة أوساسونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني: «لا أعتقد أن مودريتش يفكر في الرحيل في يناير. بالنسبة لنا هو لاعب مهم طول هذا الموسم، وبالتأكيد ليس لديه أي خطط للرحيل، ونحن سعداء بذلك».

وأضاف: «بالتأكيد مودريتش ليس سعيداً بعدم اللعب. لكنه يواصل الحفاظ على قدر كبير من الحماس، وما يسهم به النجم الكرواتي في الفريق لا يستطيع أي شخص آخر تقديمه»، مؤكدا أن الدقائق الثلاثين التي لعبها في نابولي تعني الكثير بالنسبة لريال مدريد.

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وعن تراجع المعدل التهديفي لرودريغو، أوضح أنشيلوتي: «لا أعلم ما السبب وراء ذلك، ولكنها لحظة تمر على المهاجمين في مسيرتهم. أحياناً تجد صعوبة في التسجيل وأحياناً لا. حين تواجه صعوبة في هز الشباك لا ينبغي التركيز فقط على تسجيل الأهداف، بل على كل الأمور الأخرى التي يمكنك القيام بها، وهذا ما يفعله رودريغو».

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