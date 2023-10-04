فينيسيوس يعادل رقم روبرتو كارلوس في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفا في مرمى نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، ليعادل به رقم مواطنه روبرتو كارلوس كأكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلا لمصلحة النادي الملكي في البطولة القارية بـ16 هدفاً.

فينيسيوس يعود للتسجيل بعد شفائه من الإصابة

وبعد تعافيه من الإصابة العضلية، التي أبعدته شهرا عن الفريق، عاد فينيسيوس لهز الشباك مجددا بعد مشاركته في مباراتين للفريق في الدوري الإسباني أمام لاس بالماس وجيرونا، وفقا لما ذكرته جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وأظهر اللاعب البرازيلي تناغماً كبيراً مع الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي صنع الهدف الأول لفينيسيوس بعد استخلاص الكرة من دفاع نابولي، وتمريرها له.

من ناحية أخرى، سجل بيلينغهام، صاحب العشرين عاماً، هدفه الثامن من أصل 21 تسديدة في تسع مباريات مع ريال مدريد. وبخلاف هذا، صنع الهدف الأول، ليرفع إجمالي الأهداف التي صنعها إلى ثلاثة أهداف.

- تحديد موعد إدلاء فينيسيوس بشهادته في قضية ميستايا

- فينيسيوس: بنجامين مندي ضحية جديدة لثقافة تدمير السمعة

ومرر بيلينغهام 54 تمريرة، بنسبة دقة بلغت 93%. كما فاز في ثماني مواجهات فردية. وتمكن الموهوب الإنجليزي من هز الشباك، ليصبح ثالث لاعب يتمكن من التسجيل لـ«الملكي» في أول مشاركتين له في دوري أبطال أوروبا، بعد كل من كريستيان كاريمبو وكريستيانو رونالدو.