تحديد موعد إدلاء فينيسيوس بشهادته في قضية ميستايا

القاهرة - بوابة الوسط

تقرر أن يدلي مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بشهادته الخميس المقبل، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» من إحدى محاكم العاصمة الإسبانية مدريد بصفته ضحية، على خلفية تعرضه لإهانات عنصرية في ميستايا، ملعب نادي فالنسيا، يوم 21 مايو الماضي.

فينيسيوس يدلي بشهادته عبر الفيديو

وتأجل إدلاء فينيسيوس بشهادته مرتين، بعدما حدد لها في البداية يوم 28 سبتمبر الماضي، بينما كان اللاعب البرازيلي (23 عامًا) يقضي وقتها عطلة بالخارج، ثم أرجئ لاحقًا حتى الخامس من أكتوبر الحالي، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضحت مصادر في القضية أن سبب هذا التأجيل يرجع فقط إلى الأسباب التنظيمية للمحاكم، ولم يتم طلبه من قبل فينيسيوس أو أي من الأطراف المعنية بالقضية.ومن المنتظر أن يمثل فينيسيوس عبر تقنية «الفيديو

كونفرانس» من إحدى محاكم مدريد للرد على الأسئلة التي تطرحها قاضية محكمة التحقيق رقم 10 في فالينسيا، التي تباشر التحقيق في هذه القضية، وكذلك أسئلة بقية الأطراف المعنية، بما في ذلك رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» والاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي ريال مدريد، وهم المدعون، وكذلك الموكلون للدفاع عن الشباب الثلاثة المتهمين.

وخلال مباراة بالدوري بين فالينسيا وريال مدريد في ميستايا يوم 21 مايو، ندد فينيسيوس بتعرضه لإهانات عنصرية من بعض المشجعين الذين كانوا خلف المرمى، السبب الذي أدى إلى توقف المباراة لعدة دقائق.

وأبلغت رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» عن الواقعة، كما فعلت في مناسبات أخرى في مواجهة مواقف مماثلة تعرض لها فينيسيوس ولاعبون آخرون.

وبالإضافة إلى المشاهد الذي أشار إليه اللاعب البرازيلي، حددت الشرطة اثنين آخرين من خلال تسجيلات الكاميرات التي أتاحها لهم نادي فالينسيا، وقد أعلن الأخير أنه سيمنع هؤلاء الثلاثة من دخول ميستايا مدى الحياة.

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وأدلى هؤلاء المشجعون الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا بشهاداتهم أمام القاضية ويجري التحقيق معهم في قضية مفتوحة بتهمة ارتكاب جريمة كراهية.

وقدمت رابطة الدوري الإسباني، بصفتها مدعيًا خاصًا في هذه القضية، إلى المحكمة تقريرًا فنيًا عبر قراءة شفاه المشجعين المتهمين بقصد مخالفة ما قالوه، والذين اعترفوا بالإيماءات لكنهم أنكروا أي دوافع عنصرية في سلوكهم.