  • Alwasat News
Atwasat

تحديد موعد إدلاء فينيسيوس بشهادته في قضية ميستايا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 05:54 مساء
تحديد موعد إدلاء فينيسيوس بشهادته في قضية ميستايا
فينيسيوس يدخل في اشتباك لفظي مع مشحعين باستاد ميستايا 21 مايو 2023 (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تقرر أن يدلي مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بشهادته الخميس المقبل، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» من إحدى محاكم العاصمة الإسبانية مدريد بصفته ضحية، على خلفية تعرضه لإهانات عنصرية في ميستايا، ملعب نادي فالنسيا، يوم 21 مايو الماضي.

فينيسيوس يدلي بشهادته عبر الفيديو
وتأجل إدلاء فينيسيوس بشهادته مرتين، بعدما حدد لها في البداية يوم 28 سبتمبر الماضي، بينما كان اللاعب البرازيلي (23 عامًا) يقضي وقتها عطلة بالخارج، ثم أرجئ لاحقًا حتى الخامس من أكتوبر الحالي، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضحت مصادر في القضية أن سبب هذا التأجيل يرجع فقط إلى الأسباب التنظيمية للمحاكم، ولم يتم طلبه من قبل فينيسيوس أو أي من الأطراف المعنية بالقضية.ومن المنتظر أن يمثل فينيسيوس عبر تقنية «الفيديو

كونفرانس» من إحدى محاكم مدريد للرد على الأسئلة التي تطرحها قاضية محكمة التحقيق رقم 10 في فالينسيا، التي تباشر التحقيق في هذه القضية، وكذلك أسئلة بقية الأطراف المعنية، بما في ذلك رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» والاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي ريال مدريد، وهم المدعون، وكذلك الموكلون للدفاع عن الشباب الثلاثة المتهمين.

وخلال مباراة بالدوري بين فالينسيا وريال مدريد في ميستايا يوم 21 مايو، ندد فينيسيوس بتعرضه لإهانات عنصرية من بعض المشجعين الذين كانوا خلف المرمى، السبب الذي أدى إلى توقف المباراة لعدة دقائق.

وأبلغت رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» عن الواقعة، كما فعلت في مناسبات أخرى في مواجهة مواقف مماثلة تعرض لها فينيسيوس ولاعبون آخرون.

وبالإضافة إلى المشاهد الذي أشار إليه اللاعب البرازيلي، حددت الشرطة اثنين آخرين من خلال تسجيلات الكاميرات التي أتاحها لهم نادي فالينسيا، وقد أعلن الأخير أنه سيمنع هؤلاء الثلاثة من دخول ميستايا مدى الحياة.

للمرة الثانية.. تأجيل الاستماع لشهادة فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
فينيسيوس: بنجامين مندي ضحية جديدة لثقافة تدمير السمعة

وأدلى هؤلاء المشجعون الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا بشهاداتهم أمام القاضية ويجري التحقيق معهم في قضية مفتوحة بتهمة ارتكاب جريمة كراهية.

وقدمت رابطة الدوري الإسباني، بصفتها مدعيًا خاصًا في هذه القضية، إلى المحكمة تقريرًا فنيًا عبر قراءة شفاه المشجعين المتهمين بقصد مخالفة ما قالوه، والذين اعترفوا بالإيماءات لكنهم أنكروا أي دوافع عنصرية في سلوكهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري ...
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
ريال مدريد يفوز على جيرونا ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
ريال مدريد يفوز على جيرونا ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
كليرمون يفرض التعادل السلبي على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
كليرمون يفرض التعادل السلبي على باريس سان جيرمان في الدوري ...
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة ......
تمريرات صلاح الذهبية تمنح ليفربول صدارة موقتة في الدوري الإنجليزي
تمريرات صلاح الذهبية تمنح ليفربول صدارة موقتة في الدوري ......
المزيد
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه ......
تحديد موعد إدلاء فينيسيوس بشهادته في قضية ميستايا
تحديد موعد إدلاء فينيسيوس بشهادته في قضية ميستايا...
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب ......
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام...
كليرمون يفرض التعادل السلبي على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
كليرمون يفرض التعادل السلبي على باريس سان جيرمان في الدوري ......
المزيد