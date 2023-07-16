فينيسيوس: بنجامين مندي ضحية جديدة لثقافة تدمير السمعة

القاهرة - بوابة الوسط

دافع مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن اللاعب الفرنسي بنجامين مندي الذي جرت تبرئته من تهمة اغتصاب والشروع في اغتصاب، وفقًا لما قرره القضاء الإنجليزي.

معاناة شديدة لمندي

وأبدى فينيسيوس أسفه لكل ما تعرض له بنجامين مندي خلال الفترة الماضية التي شهدت معاناته بشدة من تبعات اتهامه بالاغتصاب، وفقا لـ«الإسبانية».

وقال لاعب ريال مدريد عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «ضاع عامان من مسيرتك، لكن هكذا تجرى الأمور.. لن تعود حياتك أبدًا كما كانت من قبل، ثقافة تدمير السمعة وجدت ضحية أخرى»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وأضاف فينيسيوس جونيور: «إلى متى سنظل متهمين ومدانين دون أدنى حق في الدفاع؟ يختلقون وينشرون الأنباء الكاذبة دون التحقق من صحة أي شيء».

وأكد فينيسيوس أن التحلي بالمسؤولية هو أقل ما يجب أن يتمتع به أي عمل محترف، لكن العمل الجاد أصبح استثنائيًا هذه الأيام فلم تعد هناك أي خطوط حمراء في سبيل حصول الناس على ما يريدون، لكن من يصلح الضرر الذي تعرض له مندي؟

