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السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 11:32 مساء
السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»
لاعبو منتخب البرازيل يحتفلون بهدفهم في مرمى البرازيل، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (تويتر)
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حقق المنتخب السنغال فوزًا ثمينًا على المنتخب البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب خوسيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة، وهي المباراة الثانية في حملة المنتخب البرازيلي لمكافحة العنصرية ومساندة لاعبه فينيسيوس جونيور، إثر معاناته مدار الموسم الماضي في الدوري الإسباني.

وتقدمت البرازيل بهدف سجله لوكاس باكيتا، في الدقيقة 11، قبل أن يتمكن حبيب ديالو من تسجيل هدف التعادل لمنتخب السنغال في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني أحرز ماركينيوس هدفًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده البرازيل في الدقيقة 52،بعدها وعزز ساديو ماني تقدم منتخب السنغال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 55، ثم عوض ماركينيوس الخطأ وسجل الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 58، قبل أن يعود ماني ويسجل الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده من ضربة جزاء في الدقيقة 97.

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السنغال ثالث منتخب أفريقي يهزم البرازيل
وبات السنغال هو ثالث منتخب أفريقي يهزم البرازيل، بعد فوز الكاميرون على راقصي السامبا بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 في قطر، ثم المنتخب المغربي في 23 مارس الماضي عندما فاز بهدفين مقابل واحد، على الملعب الكبير في مدينة طنجة.

ولعب المنتخب البرازيلي مباراة ودية أولى هذا الشهر أمام غينيا كوناكري، على ملعب نادي إسبانيول في مدينة برشلونة، واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة 1/4.

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