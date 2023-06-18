بودية التضامن مع فينيسيوس ضد العنصرية.. البرازيل بالزي الأسود تهزم غينيا 4 / 1 (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

في مباراة خاضها المنتخب البرازيلي لكرة القدم بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، سجل فينيسيوس جونيور، الذي كان محط الأنظار، هدفًا خلال الفوز الودي للسيليساو على غينيا 4 - 1 في برشلونة، السبت.

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وقد كان فينيسيوس ضحية إساءات عنصرية مرات عدة هذا الموسم، آخرها خلال مباراة فريقه (ريال مدريد) أمام فالنسيا في الدوري الإسباني مايو الماضي، مما أثار ردود أفعال شاجبة حول العالم، وارتأى الاتحاد البرازيلي انتهاز هذه الودية فرصة لمحاربة العنصرية، حيث أقيمت المباراة في ملعب إسبانيول بالقرب من برشلونة، حسب «فرانس برس».

البرازيل بالزي الأسود للمرة الأولى في التاريخ

في خطوة لافتة، تخلت البرازيل عن قميصها الأصفر الشهير، وبدلا منه ارتدى اللاعبون قميصًا أسود اللون وسروال أسود في الشوط الأول من المباراة. وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وراء هذه الخطوة المصحوبة بشعار «مع العنصرية.. لا لعب»، وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر «يوم البرازيل.. يوم لخطوة مهمة في محاربة العنصرية».

فينيسيوس والهدف الرابع لبلاده

سجل فينيسيوس الهدف الرابع لبلاده في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، لكن بالقميص الأصفر بعد أن بدّل اللاعبون القمصان وارتدوا السراويل الزرقاء التقليدية في الشوط الثاني. وقد افتتح جولينتون التسجيل في الشوط الأول (27)، قبل أن يضيف رودريغو، مهاجم ريال مدريد، الثاني بعد ثلاث دقائق.

وقلّص سيهرو غيراسي، مهاجم شتوتغارت الألماني، الفارق برأسية في الدقيقة 36، لكن إدير ميليتاو أعاد فارق الهدفين مع انطلاق الشوط الثاني (47)، بعد أن ارتقى عاليًا، لمتابعة عرضية نحو القائم الثاني، وتحصل لاحقًا البديل مالكوم على ركلة جزاء، ترجمها فينيسيوس بنجاح لهدف.

منتخب البرازيل بالزي الأسود لأول مرة. (إنترنت)

منتخب البرازيل بالزي الأسود لأول مرة. (إنترنت)

منتخب البرازيل بالزي الأسود لأول مرة. (إنترنت)