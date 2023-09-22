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للمرة الثانية.. تأجيل الاستماع لشهادة فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 02:54 مساء
للمرة الثانية.. تأجيل الاستماع لشهادة فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
فينيسيوس يرد على الجماهير التي وجهت له إهانات عنصرية (أرشيفية: الإنترنت)
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تأجلت الشهادة التي كان يتعين أن يُدلي بها مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، 28 سبتمبر الجاري بشأن الإهانات العنصرية التي تعرض لها على ملعب «ميستايا»، معقل نادي فالنسيا، الموسم الماضي، إلى الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

أسباب تنظيمية وراء تأجيل شهادة فينيسيوس
وأشارت مصادر قضائية إلى أن سبب التأجيل يعود فقط إلى أسباب تنظيمية للمحاكم، ولم يطلبه فينيسيوس أو أي من الأطراف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.

ومن المنتظر أن يتصل فينيسيوس، عبر الفيديو، بإحدى محاكم العاصمة الإسبانية مدريد، للرد على الأسئلة التي طرحها رئيس محكمة التحقيق رقم 10 في فالنسيا، التي تحقق في هذه القضية، وكذلك أسئلة بقية الأطراف المعنية، بما في ذلك رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والاتحاد الإسباني للعبة ونادي ريال مدريد.

تعد هذه المرة الثانية التي يجرى فيها تأجيل مثول فينيسيوس أمام المحكمة، منذ الجلسة الأولى التي كانت مقررة في يونيو الماضي، والتي جرى إلغاؤها، لأن اللاعب كان في عطلة خارج إسبانيا.

تأجيل الاستماع لأقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
شاهد: السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»

وأثار فينيسيوس موجة من الاحتجاجات الواسعة ضد الإهانات العنصرية التي تنتشر في الملاعب، موجها انتقادات حادة إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب تقاعسها عن التصدي لمثل تلك الإهانات.

وجرى تنظيم مباراة، خلال يونيو الماضي، بعنوان «التضامن مع فينيسيوس»، لعب خلالها منتخب البرازيل أمام منتخب السنغال، وانتهت بفوز المنتخب الأفريقي 1/4.

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