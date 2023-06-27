  • Alwasat News
Atwasat

تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 03:37 مساء
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
البرازيلي فينيسيوس جونيور. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أرجأت رئيسة محكمة التحقيق رقم 10 في فالنسيا، اليوم الثلاثاء، دون تحديد موعد جديد، جلسة الاستماع الخاصة بلاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، على خلفية الإهانات العنصرية التي تلقاها في ملعب ميستايا.

- مكافأة ولاء» ومليار يورو شرطًا جزائيًا في عقد فينيسيوس المنتظر مع ريال مدريد

وقد طالب محامو اللاعب، الذي نشر هذه الأيام على شبكات التواصل الاجتماعي صورا له من ميامي بالولايات المتحدة، الإثنين، بتأجيل مداخلة اللاعب، التي كان مقررا لها نهاية مايو الماضي، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ووافقت القاضية على طلب اللاعب، الذي كان تقدم بشكوى بعد توجيه بعض المشجعين إهانات وإشارات عنصرية له خلال مواجهة ريال مدريد وفالنسيا.

بعد تلك المباراة، تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) بشكوى بشأن الأحداث التي وقعت فيها، كما فعلت في مناسبات أخرى بمواقف مماثلة مثل التي تعرض لها فينيسيوس ولاعبون آخرون.

إهانات عنصرية ضد المهاجم البرازيلي فينيسيوس
أثارت الإهانات العنصرية الجديدة التي تعرّض لها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة فريقه ريال مدريد مع فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) ردود فعل شاجبة من مختلف أنحاء العالم.

وبعد خسارة ريال مدريد بهدف في المرحلة الـ35، في مباراة شهدت نهايتها طرد فينيسيوس، لتوجيهه ضربة لأوغو دورو خلال إشكال بينهما (90+7)، قال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي: «لم يحدث لي مطلقا أن فكرت في إخراج لاعب بسبب العنصرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشيلسي يضم السنغالي نيكولاس جاكسون ويواصل سياسة بيع النجوم
تشيلسي يضم السنغالي نيكولاس جاكسون ويواصل سياسة بيع النجوم
نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لأستراليا في مونديال السيدات
نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لأستراليا في مونديال السيدات
«مكافأة ولاء» ومليار يورو شرطًا جزائيًا في عقد فينيسيوس المنتظر مع ريال مدريد
«مكافأة ولاء» ومليار يورو شرطًا جزائيًا في عقد فينيسيوس المنتظر ...
فياريال الإسباني يعيد تجربته مع لاعبه دينيس سواريز المتخبط
فياريال الإسباني يعيد تجربته مع لاعبه دينيس سواريز المتخبط
وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس
وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
ميسي يعلن أنه سيوقّع لإنتر ميامي الأميركي
ميسي يعلن أنه سيوقّع لإنتر ميامي الأميركي...
المزيد
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية...
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ......
أهلي جدة يعرض على محرز 5 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي
أهلي جدة يعرض على محرز 5 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي...
وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس
وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان ......
فياريال الإسباني يعيد تجربته مع لاعبه دينيس سواريز المتخبط
فياريال الإسباني يعيد تجربته مع لاعبه دينيس سواريز المتخبط...
المزيد