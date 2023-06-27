تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية

القاهرة - بوابة الوسط

أرجأت رئيسة محكمة التحقيق رقم 10 في فالنسيا، اليوم الثلاثاء، دون تحديد موعد جديد، جلسة الاستماع الخاصة بلاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، على خلفية الإهانات العنصرية التي تلقاها في ملعب ميستايا.

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وقد طالب محامو اللاعب، الذي نشر هذه الأيام على شبكات التواصل الاجتماعي صورا له من ميامي بالولايات المتحدة، الإثنين، بتأجيل مداخلة اللاعب، التي كان مقررا لها نهاية مايو الماضي، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ووافقت القاضية على طلب اللاعب، الذي كان تقدم بشكوى بعد توجيه بعض المشجعين إهانات وإشارات عنصرية له خلال مواجهة ريال مدريد وفالنسيا.

بعد تلك المباراة، تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) بشكوى بشأن الأحداث التي وقعت فيها، كما فعلت في مناسبات أخرى بمواقف مماثلة مثل التي تعرض لها فينيسيوس ولاعبون آخرون.

إهانات عنصرية ضد المهاجم البرازيلي فينيسيوس

أثارت الإهانات العنصرية الجديدة التي تعرّض لها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة فريقه ريال مدريد مع فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) ردود فعل شاجبة من مختلف أنحاء العالم.

وبعد خسارة ريال مدريد بهدف في المرحلة الـ35، في مباراة شهدت نهايتها طرد فينيسيوس، لتوجيهه ضربة لأوغو دورو خلال إشكال بينهما (90+7)، قال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي: «لم يحدث لي مطلقا أن فكرت في إخراج لاعب بسبب العنصرية».