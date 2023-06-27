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«مكافأة ولاء» ومليار يورو شرطًا جزائيًا في عقد فينيسيوس المنتظر مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 12:34 مساء
«مكافأة ولاء» ومليار يورو شرطًا جزائيًا في عقد فينيسيوس المنتظر مع ريال مدريد
البرازيلي فينيسيوس جونيور. (أرشيفية : الإنترنت)
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يسعى نادي ريال مدريد إلى الحفاظ على الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال السنوات المقبلة، نظرًا لكونه أحد أبرز لاعبي الفريق في المواسم الماضية.

وكشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية تفاصيل العقد الجديد الذي قدمه ريال مدريد إلى النجم البرازيلي فينيسيوس للاستمرار مع الفريق، حسب ما نقله موقع «24».

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وأوضحت الإذاعة أن «الملكي» سيوقع مع فينيسيوس على عقد جديد يمتد خمس سنوات أخرى، إذ إن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2024.

شرط جزائي مالي كبير مع «الملكي»
يتضمن العقد الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس جونيور الجديد بقيمة مليار يورو، كما سيحصل على مكافآت خاصة حال تتويجه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. كما تضمن العقد الجديد «مكافأة ولاء»، إذا أكمل اللاعب البرازيلي عقده حتى نهايته.

فينيسيوس جونيور انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2018، قادمًا من فلامينغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ولعب في فريق الكاستيا قبل تصعيده للفريق الأول، إلا أنه أظهر تفوقًا مع «الملكي» في المواسم السابقة، وبات من الركائز الأساسية.

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