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الليلة.. المصراتي يقود سبورتينغ براغا في موجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 07:37 مساء
الليلة.. المصراتي يقود سبورتينغ براغا في موجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا
المعتصم المصراتي يحتفل بأحد أهدافه مع سبورتينغ براغا بالدوري البرتغالي (حساب النادي البرتغالي على فيسبوك)
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يخوض فريق سبورتينغ براغا البرتغالي ونجمه الليبي المعتصم المصراتي، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، اختبارا بالغ الصعوبة عندما يحل ضيفا على ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، يلتقي فريقا نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني في الثامنة إلا الربع مساء.

ريال مدريد يسعى لحسم التأهل
ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز على سبورتينغ براغا الليلة من أجل حسم مسألة تأهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، خاصة أن الفريق سيلعب مدعوما من جماهيره التي اعتادت أن تملأ مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث السابقة بالمجموعة، إلا أنه قد يفقد جهود نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام بسبب الإصابة.

بمشاركة المصراتي.. ريال مدريد ينتزع ثلاث نقاط من أنياب براغا في دوري الأبطال
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

أما فريق سبورتينغ براغا البرتغالي فهو يخوض مواجهة صعبة للغاية أمام متصدر المجموعة، وهو مضطر للبحث عن نقاط الفوز خارج ملعبه، حتى يدعم فرصه في التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ويملك سبورتينغ براغا ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة خلف نابولي في المركز الثاني، وله ست نقاط.

وقد انتهت المواجهة الأولى بين ريال مدريد وسبورتينغ براغا، التي أقيمت في البرتغال، بفوز «الملكي» بهدفين مقابل هدف واحد.

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