المعتصم المصراتي يساهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق سبورتينغ براغا فوزًا ثمينًا على ريو آفي خلال المباراة التي جرت بين الفريقين على الملعب البلدي في براغا مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري البرتغالي لكرة القدم.

سبورتينغ براغا يخطف الفوز بـ«ريمونتادا» مذهلة

جاء فوز سبورتينغ براغا بالمباراة بعد «ريمونتادا» مذهلة قلب بها الفريق تأخره المبكر بهدف دون رد أحرزه ليوناردو رويز لاعب ريو آفي في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو سبورتينغ براغا على ريو آفي بهدف إدراك التعادل حتى تحقق لهم ما أرادوا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الثاني حين تمكن سيمون بانزا من إحراز هدف التعادل.

ولم يكتف لاعبو سبورتينغ براغا بهدف التعادل وضغطوا على أمل إحراز هدف ثان، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح أبيل رويز في تسجيل الهدف الثاني الذي منح سبورتينغ براغا نقاط المباراة الثلاث.

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يذكر أن النجم الليبي المعتصم المصراتي شارك في المباراة من بدايتها وقدم أداء طيبًا، ونجح مع زملائه في فرض السيطرة على منطقة وسط الملعب وبناء الهجمات، ما أدى في النهاية إلى فوز سبورتينغ براغا بالمباراة.

ورفع سبورتينغ براجا بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري البرتغالي، بفارق ثلاث نقاط خلف سبورتينغ لشبونة المتصدر وبفارق نقطتين عن بنفيكا صاخب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريو آفي عند خمس نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.