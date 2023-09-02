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مصادر إلى قناة «الوسط»: «سبورتينغ براغا» تراجع عن صفقة انتقال المعتصم المصراتي إلى ليون الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 10:41 صباحا
مصادر إلى قناة «الوسط»: «سبورتينغ براغا» تراجع عن صفقة انتقال المعتصم المصراتي إلى ليون الفرنسي
المعتصم المصراتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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نقلت قناة «الوسط» (Wtv) عن مصادر -لم تسمها- القول إن نادي «سبورتينغ براغا» تراجع، في الساعات الأخيرة، عن بيع عقد اللاعب الليبي المعتصم المصراتي، بعد دخول 30 مليون يورو خزائن النادي البرتغالي جراء تأهله إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

صفقة المصراتي بـ20 مليون يورو
ذكرت المصادر نفسها أن «سبورتينغ براغا» رفض بيع المصراتي على الرغم من العرض الكبير الذي قدمه نادي ليون الفرنسي.

وحسب المصادر الخاصة لقناة «الوسط»، بلغت قيمة العرض 20 مليون يورو نظير ورقة الاستغناء عن المصراتي، الذي يمتد عقده لموسمين.

المعتصم المصراتي هو أول لاعب ليبي يضمن التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024/2023، بعد أن حجز فريقه البرتغالي، الأسبوع الماضي، مقعده في دور المجموعات بنجاح.

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وعاد «سبورتينغ براغا» بالانتصار بهدف نظيف من عقر دار باناثينايكوس اليوناني في اللقاء الذي احتضنه الملعب الأولمبي، أمس الثلاثاء في أثينا، ليؤكد بذلك جدارته ببطاقة التأهل، عقب انتصاره في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، وسط أنصاره 2-1، ليعود الفريق البرتغالي للمشاركة في دور مجموعات أوروبا بعد غياب 10 أعوام كاملة.

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