بمجموعة الريال ونابولي.. المعتصم المصراتي أول لاعب ليبي يخوض «التشامبيونز ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

ينتظر الليبيون مشاهدة أول لاعب ليبي في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا «التشامبيونز ليغ» لموسم 2023 – 2024، عندما تحين مباريات فريق براغا البرتغالي المحترف في صفوفه لاعب الوسط الدولي الليبي المعتصم المصراتي.

وأوقعت قرعة دوري الأبطال فريق براغا البرتغالي في المجموعة الثالثة رفقة ريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي، وأونيون برلين الألماني.

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وساعد المعتصم المصراتي فريقه لحجز مقعد في منافسات دوري أبطال أوروبا؛ حيث شارك في ثلاث مباريات خاضها فريق براغا ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة، وأحرز هدفًا في شباك باتشكا توبولا وصنع آخر.

والموسم الماضي شارك المصراتي في ثلاث مباريات ضمن منافسات كأس الدوري البرتغالي وأحرز هدفًا واحدًا في أول مباراة من مرحلة المجموعات أمام فريق ديسبورتيفو أفيس.

وبعدما أظهر قدرات عالية في الملاعب البرتغالية، أشارت تقارير صحفية في يوليو الماضي إلى اهتمام الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعاقد مع الليبي المعتصم المصراتي.

وخلال الموسم الماضي قدم المصراتي أداء مميزًا كل أسبوع في مباريات فريقه، ليتوج مجهوده مع ناديه بالوجود ضمن التشكيلة المميزة للاعبي الأسبوع في الدوري باختيار الاتحاد البرتغالي.

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وسبق أن دخل المصراتي دائرة اهتمام فريق فولهام الإنجليزي، حين تحدث تقرير إنجليزي عن قدرات المصراتي الذي وصفه بـ«وحش» خط الوسط، مشيدًا بالقدرات البدنية العالية وقدرته على اللعب 90 دقيقة أسبوعًا تلو أسبوع، إضافة إلى طول قامته التي تساعده على القيام بأدوار مهمة للتحكم في وسط الميدان، ويجعله أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم في منطقة الوسط الدفاعي.

وأظهر المصراتي قوته في قيادة الوسط الدفاعي لفريق «سبورتنغ براغا» الموسم الماضي؛ حيث حقق عبر جميع المسابقات معدل تمرير ناجحًا بنسبة 85%، بالإضافة إلى ذلك حصل على أكبر عدد من الالتحامات الثنائية التي فاز بها في المباراة الواحدة.