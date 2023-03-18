المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مصدر خاص إلى «بوابة الوسط» اقتراب الدولي الليبي معتصم المصراتي من الانضمام إلى معسكر فرسان المتوسط الاستعدادي لمواجهة منتخب تونس.

ويلتقي المنتخب الليبي نظيره التونسي ذهاباً وإياباً أيام 24 و28 من شهر مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023.

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وأكد المصدر أن المعتصم المصراتي المحترف في صفوف سبورتينغ براغا البرتغالي تَواصل مع مدرب المنتخب الوطني حمدي بطاو، وأكد له جاهزيته للمشاركة في المباراتين، وأنه سيلتحق قريباً بزملائه في المعسكر.