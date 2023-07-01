أتلتيكو مدريد ​​يرصد 20 مليون يورو لشراء المعتصم المصراتي بضوء أخضر من سيميوني.. وبراغا يزايد

القاهرة - بوابة الوسط

وضع الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، المدافع الدولي الليبي المعتصم المصراتي، المحترف بصفوف سبورتنغ براغا البرتغالي، ضمن أولوياته في الموسم الجديد، بهدف التعاقد معه، لدعم صفوف «الروخي بلانكوس».

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وتشير المعلومات في إسبانيا إلى أن نادي أتلتيكو مدريد بدأ، أمس الجمعة، رحلة التفاوض مع المصراتي وناديه، حيث يحاول نادي العاصمة الإسبانية التفاوض حول 20 مليون يورو، مع إعادة البرازيلي صامويل لينو، بعد إعارته إلى نادي فالنسيا الموسم الماضي، ليكون المصراتي ولينو ضمن خيارات دعم صفوف أتلتيكو مدريد في الموسم الجديد، حسب ما ذكرته جريدة «أوجوغو» البرتغالية.

إدارة نادي سبورتنغ براغا البرتغالي قررت فتح باب المزاد على المدافع الدولي الليبي المعتصم المصراتي، بعد تهافت ومتابعة العديد من الأندية الإسبانية، وكذلك البرتغالية، له ولإمكاناته الفنية داخل المستطيل الأخضر. وتفيد وسائل إعلام إسبانية بأن إدارة براغا تنوي الوصول بقيمة بيع اللاعب الليبي إلى 30 مليون يورو، وسط ترقب لموقف ورؤية خطوات أتلتيكو مدريد في هذا الاتجاه.

يأتى ذلك في ظل استمرار عطاءات المصراتي المميزة رفقة ناديه البرتغالي، إذ يقدم أداء مميزا كل أسبوع في مباريات فريقه، متوجا مجهوده مع ناديه بالوجود ضمن التشكيلة المميزة للاعبي الأسبوع في الدوري باختيار الاتحاد البرتغالي.