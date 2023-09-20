لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

رفع لاعبو فريق سبورتنيج براغا البرتغالي المحترف في صفوفه لاعب الوسط الدولي الليبي المعتصم المصراتي، علم ليبيا في الصورة الجماعية التي سبقت لقائهم أمام فريق نابولي الإيطالي في افتتاح مشوارهم بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

ولقيت اللافتة التي عبَّر من خلالها لاعبو الفريق البرتغالي عن تضامنهم مع ضحايا إعصار «دانيال» في ليبيا، إعجابًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداولها على نطاق واسع عبر موقع «إكس».

وشهدت مجريات المباراة منافسة شرسة بين الفريقين، اللذين تقاسما نسب الاستحواذ مناصفة تقريبا، بواقع 52% للفريق البرتغالي مقابل 48% للفريق الإيطالي.

انتهت مجريات الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون مقابل سجله جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 46 من عمر اللقاء. وفي الدقيقة 84 من الشوط الثاني أدرك بورما التعادل لفريق سبورتنيج براغا، لكن سيكو نياكاتي أخطأ في الدقيقة 88 من عمر اللقاء عندما وضع الكرة في مرماه، ليتقدم الفريق الإيطالي بنتيجة 2-1.

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المعتصم المصراتي يشارك في المباراة كاملة

شارك المعتصم المصراتي طوال أحداث المباراة، التي شهدت ندية واضحة من خلال تسديد الفريق الإيطالي 18 كرة على المرمى، مقابل تسديد الفريق البرتغالي 16 كرة.

وساعد المعتصم المصراتي فريقه لحجز مقعد في منافسات دوري أبطال أوروبا؛ حيث شارك في ثلاث مباريات خاضها فريق براغا ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة، وأحرز هدفًا في شباك باتشكا توبولا وصنع آخر.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها (الثالثة)، حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على يونيون برلين الألماني بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.