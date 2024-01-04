أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

عاد جيرونا ومدربه ميشيل سانشيز ليؤكد تفوقه عبر ترسانة هجومه بالفوز على أتلتيكو مدريد في ملعب مونتيليفي بنتيجة 4-3، لينهي الدور الأول من الدوري الإسباني وهو يتقاسم صدارة «الليغا» مع ريال مدريد، وبأرقام تهديفية تاريخية وقياسية.

هدف مبكر قياسي لجيرونا أمام أتلتيكو مدريد

افتتح فاليري فرنانديز التهديف بهدف في الثانية 102، الهدف المبكر القياسي لفريقه بدوري الدرجة الأولى، بينما جاء هدف الانتصار بواسطة إيفان مارتين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وهذا هو الانتصار الثاني لجيرونا الذي يحققه عبر تسجيله لهدف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد انتصاره على سيلتا فيغو يوم 27 أكتوبر الماضي بهدف للفنزويلي يانخل إيريرا في الدقيقة 91.

وفي 2 ديسمبر فاز جيرونا على فالنسيا بهدفين لكريستيان ستواني في الدقيقتين 82 و88 ليقلب النتيجة بعد تأخره بهدف لهوغو دورو في الدقيقة 56. ويعد ستواني هو ثاني هدافي الفريق خلي أرتيم دوفبيك برصيد 11 هدفًا.

وأنهى جيرونا الدور الأول من الدوري الإسباني برصيد 46 هدفًا لصالحه بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا في 19 مباراة.

أهداف جيرونا أكثر من ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة

وبلغ متوسط السجل التهديفي لجيرونا أكثر من 2.4 هدف في المباراة، حيث سجل أكثر من ريال مدريد بستة أهداف، وأكثر من أتلتيكو نفسه بسبعة أهداف، وأكثر من برشلونة حامل اللقب بـ12 هدفًا، مع تبقي مباراة له، وكذلك أثلتيك بلباو، بينما يتفوق بهدف عن مانشستر سيتي الذي سجل 45 هدفًا في نفس عدد المباريات.

ولا يتفوق على جيرونا في الدوريات الخمس الكبرى سوى بايرن ميونخ من حيث السجل التهديفي، بواقع 49 هدفًا في 15 مباراة، وباير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو الذي سجل 46 هدفًا في 16 مباراة.

وفشل جيرونا في هز الشباك في مباراة وحيدة، في الهزيمة التي تلقاها على ملعبه أمام ريال مدريد بنتيجة 0-3 في 30 سبتمبر الماضي، وهي الهزيمة الوحيدة التي تعرض لها في «الليغا».

ونجح جيرونا في حصد 29 نقطة من أصل 32 ممكنة، لينهى الدور الأول برصيد 48 نقطة من إجمالي 57 نقطة ممكنة، بزيادة 27 نقطة مقارنة حصدها في النصف الأول من الموسم الماضي.

ويعد جيرونا هو أكثر فريق حقق تحسنًا ملحوظًا في عدد النقاط التي حصدها خلال الدور الأول مقارنة بالموسم الماضي، متفوقًا على خيتافي وبلباو.

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ويبتعد جيرونا حاليا بفارق نقطة عن الـ49 نقطة التي جناها طوال الموسم الماضي، الذي كافح فيه من أجل اللعب في أوروبا حتى الجولة الأخيرة، وبثلاث نقاط عن أفضل معدل نقاط حققه طوال تاريخه بالدوري الإسباني حين حصد 51 نقطة مع بابلو ماتشين في موسم 2017-2018، فيما يعد موسم 2018-2019 هو أقل معدل نقاط حققه جيرونا بواقع 37 نقطة مع أوسيبيو ساكريستان.

وبانتصار جيرونا على أتلتيكو مدريد، يكون قد تخطى أيضًا رقمه القياسي في عدد مرات الانتصارات في موسم واحد بالدوري الإسباني محققا 15 انتصارًا، بفارق انتصار عن موسم 2017-2018، ولا يزال يتبقى له نصف موسم آخر ليواصل تحطيم هذا الرقم.