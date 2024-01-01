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جيرونا يتحدى التاريخ أمام أتلتيكو مدريد في انطلاقة 2024

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 04:00 مساء
جيرونا يتحدى التاريخ أمام أتلتيكو مدريد في انطلاقة 2024
احتفال نجوم فريق جيرونا في الدوري الإسباني «الليغا». (إنترنت)
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يأمل جيرونا بدء العام 2024 باستكمال سلسلة نتائجه الإيجابية المفاجئة هذا الموسم، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الأربعاء، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، في حين يلعب ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف عنه أمام ريال مايوركا.

وعلى الرغم من تعادله مع ريال بيتيس 1-1 في المرحلة الماضية، فإن جيرونا الذي حقق 45 نقطة كان قد فاز في ثلاث مبارياتٍ متتالية ضمن الدوري، ولم يخسر منذ أغسطس الماضي (0-3 أمام ريال مدريد). مقارنة مع الموسم الماضي، أنهى جيرونا العام 2022 في المركز الثاني عشر بـ17 نقطة من 15 مباراة، حسب «فرانس برس».

تاريخ مقلق في مواجهات أتلتيكو مدريد
وسيحاول أصحاب الأرض إنهاء مرحلة الذهاب بخسارة واحدة، لكن تاريخ مواجهاتهم مع أتلتيكو لا يصب في صالحهم، إذ إنهم خسروا أمامهم في آخر ثلاث مباريات ولم يفوزوا عليهم أبدا في مواجهاتهم الثماني تاريخيا.

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في المقابل، كان فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قد استفاد من مباراته المؤجلة من المرحلة الرابعة وفاز على إشبيلية 1-0 ليُنهي العام في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة.

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