تفوق لإنتر ويوفنتوس وسقوط لحامل لقب الدوري الإيطالي نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

بقي الفارق على حاله في الصراع على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفوز إنتر على ضيفه ليتشي 2-0 وملاحقه يوفنتوس على مضيفه فروزينوني 2-1 السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت سقوط نابولي حامل اللقب أمام مضيفه روما 0-2 في لقاء أكمله بتسعة لاعبين.

في ميلانو، وضع إنتر خلفه خيبة التنازل عن لقب الكأس بخسارته على أرضه أمام بولونيا المتألق 1-2 بعد التمديد، وحقق فوزه الرابع عشر ما سمح له بالإبقاء على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن يوفنتوس الثاني، حسب «فرانس برس».

إصابة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس

ومن دون الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بسبب إصابة تعرض لها ضد بولونيا في الكأس، منهيًا بذلك سلسلة من 89 مباراة متتالية من دون غياب عن «نيراتسوري»، بدأ سيموني إينزاغي اللقاء باشراك النمساوي ماركو أرناوتوفيتش أساسيًا في الخط الأمامي بجانب الفرنسي ماركوس تورام.

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وبعدما كان صاحب أخطر فرصة لإنتر بتسديده في العارضة إثر ركلة ركنية (40)، افتتح المدافع الألماني الشاب يان بيسيك رصيده التهديفي بألوان الفريق المنتقل اليه هذا الصيف بكرة رأسية ارتطمت بكتفه وسكنت الشباك إثر ركلة حرة نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو (43).

«الفار» يلغي هدف للبرازيلي كارلوس أوغوستو

وفي بداية الشوط الثاني استحصل ليتشي على ركلة جزاء لكن «الفار» تدخل لإلغائها بعدما تبين أن البرازيلي كارلوس أوغوستو لم يلمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة (49).

وحسم إنتر الفوز بفضل نيكولو باريلا في الدقيقة 75 بعد تبادل الكرة مع أرناوتوفيتش الذي أعادها إليه جميلة بكعب القدم فسددها في الشباك.

مهمة سهلة لإنتر بعد طرد لاميك

وباتت مهمة إنتر أكثر سهولة بعد طرد الزامبي لاميك باندا في الدقيقة 83 من لقاء سيطر «نيراتسوري» على دقائقه الأخيرة تمامًا وكان بإمكانه رفع الغلة لولا تألق الحارس فالكوني.

وأنقذ الصربي البديل دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس من السقوط بفخ التعادل للمرة الثانية تواليًا، عندما سجّل له هدف الفوز في آخر عشر دقائق أمام مضيفه فروزينوني 2-1.