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زلاتان ثاني أكبر لاعب يشارك في تصفيات كأس أوروبا في يوم الأرقام القياسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 01:57 مساء
زلاتان ثاني أكبر لاعب يشارك في تصفيات كأس أوروبا في يوم الأرقام القياسية
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (فرانس برس)
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أصبح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما) الجمعة ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم، خلال خسارة بلاده أمام مضيفتها بلجيكا (0-3)، ودفع مدرب السويد ياني أندرسون بمهاجم ميلان الايطالي في الدقيقة 73 مكان مهاجم نيوكاسل الإنجليزي ألكسندر أيزاك، وهو في سن الـ41 عاماً و172 يوما.

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في بادئ الأمر، اعتُبر زلاتان، المولود في 3 أكتوبر 1981، أكبر لاعب يخوض مباراة في التصفيات القارية، لكن تبيّن أن لاعب جبل طارق لي كاتشارو، المولود في 29 سبتمبر 1981، قد حطّم الرقم القياسي خلال مباراة بلاده في نفس يوم أمس الجمعة ضد اليونان عن 41 عاما و176 يوما، حسب «فرانس برس».

لكن زلاتان لا يزال متقدما على حامل الرقم القياسي السابق، حارس المرمى الإيطالي دينو زوف الذي لعب ضد السويد بالذات في 29 مايو 1983 بعمر 41 عاما وثلاثة أشهر ويومًا واحدًا. وكان زلاتان قد أصبح الأسبوع الماضي أكبر لاعب يسجل هدفا في الدوري الإيطالي.

وأصرّ مطلع الأسبوع أنه يريد خوض نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، بحال تأهل بلاده، عندما سيكون بعمر الثانية والأربعين، ليصبح أكبر لاعب يخوض النهائيات.

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