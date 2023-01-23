بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

القاهرة - بوابة الوسط

قرر ميلان عدم تجديد عقد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، وكشفت تقارير إخبارية إيطالية أن ميلان ينوي أن يعرض على زلاتان منصبا شرفيا، وذكرت جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت» ذائعة الصيت أن ميلان استقر على عدم تجديد عقد إبراهيموفيتش.

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جاء عدم تجديد العقد لتقدم زلاتان في العمر، وكذلك بسبب الإصابة الطويلة التي يعاني منها في الوقت الحالي، وأضافت الجريدة أن ميلان يقدر جهود اللاعب صاحب الـ41 عاما مع الفريق «اللومباردي» وسيعرض عليه أن يكون سفيرا للنادي.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في فترة ثانية، يناير 2020 قادما من لوس أنجليس غالاكسي الأميركي، ليقوده لتحقيق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب طويل.

ويعاني إبراهيموفيتش من إصابة قوية في ركبته، أبعدته عن الفريق لمدة 276 يوما، ويرجع آخر هدف أحرزه زلاتان بقميص ميلان إلى 9 يناير 2022، في مرمى فينيسيا ضمن الجولة 21 من الموسم الماضي للدوري الإيطالي.