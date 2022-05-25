جراحة في ركبة زلاتان تبعده 8 أشهر وميلان يصدر بيان عن الحالة

القاهرة - بوابة الوسط

خضع المهاجم السويدي الأربعيني زلاتان إبراهيموفيتش لجراحة في ركبته اليسرى ستبعده عن الملاعب بين 7 و8 أشهر.

يأتي هذا بحسب ما أعلن ناديه ميلان المتوج أخيراً بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما لم يفصح اللاعب الفذ عن نيته بالاعتزال، بحسب «فرانس برس».

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وقال ميلان المتوج الأحد بلقب «سيري أ» للمرة الأولى منذ 2011، في بيان الأربعاء «كان من المقرر اجراء تنظير المفصل منذ بعض الوقت لايجاد حل نهائي لعدم استقرار المفصل بفضل إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي مع تعزيز جانبي واصلاح الغضروف المفصلي».

ألقى المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، كلمة مثيرة لزملائه في الفريق، داخل غرفة الملابس، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي، للمرة الـ19 في تاريخه، والمرة الأولى منذ موسم 2011/2010.

وعاد نادي ميلان إلى حقبة الألقاب مع ظفره بالدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2011، أمس الأحد، بفوزه على ساسوولو 3-صفر ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من سيري «أ».