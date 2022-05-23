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خطاب مثير من إبراهيموفيتش لزملائه في غرفة الملابس بعد التتويج بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 09:21 مساء
خطاب مثير من إبراهيموفيتش لزملائه في غرفة الملابس بعد التتويج بالدوري الإيطالي
إبراهيموفيتش . (الإنترنت)
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ألقى المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، كلمة مثيرة لزملائه في الفريق، داخل غرفة الملابس، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي، للمرة الـ19 في تاريخه، والمرة الأولى منذ موسم 2011/2010.

وعاد نادي ميلان إلى حقبة الألقاب مع ظفره بالدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2011، أمس الأحد، بفوزه على ساسوولو 3-صفر ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من سيري «أ».

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واحتفل إبراهيموفيتش بأول لقب دوري إيطالي يحققه فريقه ميلان منذ سنوات بخطبة قصيرة قام بها في غرف الملابس. وجاء هذا في مقطع فيديو قام الحساب الرسمي للنادي على «فيسبوك» بنشره، وظهر من خلاله زلاتان وهو يتحدث ويقلب الطاولة في نهاية كلمته.

لا داع للقلق
وقال إبراهيموفيتش: «ليأت الجميع إلى هنا، لا داع للقلق يا صديقي أنا لست هنا لأقول لكم وداعًا، منذ اليوم الأول في الموسم لم يؤمن أي شخص بنا.. لكن عندما فهمنا أننا في حاجة للقيام ببعض التضحيات وأن نعاني قليلًا ونؤمن ونعمل أصبحنا مجموعة، واستطعنا تحقيق ما حققناه».

أبطال إيطاليا
وأوضح: «الآن نحن أبطال إيطاليا، أريد أن أشكر كل لاعب في الفريق، والآن أتحدث باسمكم وأشكر باولو مالديني وريكي ماسارا وإيفان جازيديس.. أنا فخور بكم جميعًا، الآن احتفلوا كالأبطال، لأنكم ليسوا أبطال ميلانو فقط، لكن أبطال إيطاليا كلها».

جدير بالذكر أن ميلان كان قد فاز على ساسوولو بثلاثة أهداف نظيفة ليحسم لقب الدوري الإيطالي لنفسه للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

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