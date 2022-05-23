شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل مشجعو فريق ميلان باقتناص في ميدان الشهداء بطرابلس، باقتناص فريقهم لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ العام 2011 الأحد بفوزه على ساسوولو 3- صفر ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من البطولة.

وأفادت مقاطع مصورة جرى تداولها على موقع «فيسبوك» الجماهير الليبية العاشقة لميلان وهي تحتفل بصخب في ميدان الشهداء، حيث جرى متابعة المباراة المصيرية ومن ثم الاحتفال بالبطولة.

وسجل ثلاثية ميلان الفرنسي أوليفييه جيرو (17 و32) والعاجي فرانك كيسييه (36)، ليمنح الفريق النقاط الثلاث التي أنهى بها الموسم في الصدارة مع 86 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه وملاحقه حتى الأنفاس الأخيرة إنتر، الذي فاز بالنتيجة نفسها على ضيفه سمبدوريا.

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وكان ميلان يكفيه التعادل من أجل التتويج، لكن بعد أن سجل جيرو هدفا في الدقيقة 17، بدا أنها مسألة وقت قبل حصد اللقب للمرة 19.

وأضاف المهاجم الفرنسي جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد مجهود كبير من رافائيل لياو، ليصبح فريق المدرب ستيفانو بيولي في طريقه للانتصار بغض النظر عما يفعله إنتر ميلان في سان سيرو. ولم يتراجع ميلان وسجل كيسي الهدف الثالث بعد أربع دقائق، ليحسم حصد اللقب بشكل مؤكد.

وبعد صفارة النهاية، احتفلت الجماهير بصخب كبير بالفوز باللقب بفارق نقطتين عن إنتر البطل السابق وصاحب المركز الثاني الذي فاز دون جدوى بنتيجة 3-صفر على سامبدوريا في الوقت ذاته.

جماهير ليبية في ميدان الشهداء بطرابلس تحتفل بفوز ميلان بالدوري الإيطالي، الأحد 22 مايو 2022 (فيسبوك)

جماهير ليبية في ميدان الشهداء بطرابلس تحتفل بفوز ميلان بالدوري الإيطالي، الأحد 22 مايو 2022 (فيسبوك)