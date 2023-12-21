خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت شركة «إيه 22» المروجة لمسابقة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم المثير للجدل، اليوم الخميس، اقتراحا لإطلاق «مسابقة أوروبية مفتوحة جديدة»، تضم 64 ناديا بعد أن منح حكم محكمة العدل الأوروبية باعتبار قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حول حظر الدوري السوبر انتهاكا للقوانين، جرعة دعم جديدة لإطلاق البطولة.

الغموض يحيط بالمسابقات الأوروبية الجديدة

ولم تقدم الشركة التي جرى إنشاؤها للترويج لدوري السوبر الأوروبي الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا بعد إطلاقه الفاشل في أبريل 2021، أي تفاصيل حول الموعد الذي قد تبدأ فيه المنافسة المخطط لها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كما لم توضح الشركة حجم الدعم الذي تتمتع به لإطلاق بطولتها الجديدة، لكنها قالت إن المسابقة الجديدة ستعتمد نظام الصعود والهبوط وسيجرى بثها على الهواء مباشرة على منصة بث جديدة.

من جانبه، أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ثقته بالتزامه الكامل بالقوانين الأوروبية بشأن قواعده الجديدة المتعلقة بالمسابقات المُنافسة على غرار دوري السوبر الأوروبي، حسب ما أفاد في بيان رسمي تعليقاً على حكم محكمة العدل الأوروبية حول انتهاكه للقوانين على خلفية حظر الدوري السوبر الأوروبي.



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