شاهد.. أنس جابر بعد التأهل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أنا كالموتى الأحياء

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الرابع من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بتغلبها، أمس السبت، على التشيكية ماري بوزكوفا 5-7 و7-6 و6-3، لتحافظ بذلك على حظوظها على الرغم من كثرة أخطائها، وتعافيها للتو من المرض.

وستواجه «وزيرة السعادة»، كما تلقب في بلدها، خلال دور الستة عشر الصينية تشينغ قينوين التي هزمت الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-3 و4-6 و6-4، حسب وكالة «فرانس برنس».

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وقالت المصنفة الخامسة إنها شعرت بأنها مثل «الموتى الأحياء» بسبب المرض. لكنها تعافت، لتهزم بوزكوفا باردة الأعصاب، وسددت 56 ضربة ناجحة بملعب «آرثر آش» في نيويورك.

أنس جابر تواجه في دور الـ16 الصينية تشينغ

ستواجه التونسية في دور الستة عشر الصينية تشينغ قينوين التي هزمت الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-3 و4-6 و6-4.

وبعد المباراة، قالت وصيفة بطلة العام الماضي: «كانت مباراة صعبة جدا علينا. لم نرغب في التوقف، وحاولت بذل أقصى جهد أمام لاعبة رائعة».

وتلقب أنس في بلادها بـ«وزيرة السعادة»، ولكنها لم تبتسم خلال المجموعة الأولى في مباراتها الأخيرة، حيث دفعت ثمن أخطائها، وكسرت بوزكوفا إرسالها في خامس محاولة بالشوط الرابع.

وردت اللاعبة التونسية بكسر الإرسال بضربة خلفية رائعة في الشوط التاسع. لكنها سمحت لبوزكوفا بالكسر مجددا بخطأ مزدوج في نقطة حسم المجموعة.

بوزكوفا تخضع للعلاج خارج الملعب بعد الشوط السابع

بعد فقد إرسالها في المجموعة الثانية، خضعت بوزكوفا للعلاج خارج الملعب بعد الشوط السابع، وبدا أنها تعاني إصابة بالساق، لكنها واصلت القتال، وكانت تعرج خلال المشي بالملعب، وعلى الرغم من ذلك كسرت الإرسال في الشوط العاشر.

ووجدت أنس، التي بدا عليها الانزعاج بوضوح خلال حركتها بالملعب، بارقة أمل في الشوط الفاصل، واستغلت ضرباتها الأمامية الناجحة في طريقها للمجموعة الثالثة.

وكسرت إرسالا محوريا في الشوط السادس حين ارتكبت بوزكوفا خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال، وحسمت اللقاء بعد نحو ثلاث ساعات حين سددت اللاعبة التشيكية في الشبكة.

وصيفة ويمبلدون: كل مباراة تشكل مكافأة إضافية لي

قالت وصيفة بطلة ويمبلدون إنها عانت لالتقاط أنفاسها في بداية المباراة، لكنها ممتنة لمواصلة اللعب بعد إصابة بالقدم في سينسناتي. وأضافت إلى شبكة «سي إس بي إن»: «كل مباراة تشكل مكافأة إضافية لي الآن. اكتشف جزءا جديدا من نفسي».

وتتوقع أنس تحديا كبيرا أمام منافستها في الدور الرابع، التي انسحبت أمامها في آخر لقاء بينهما في تورونتو العام 2022، قائلة: «تتمتع بضربات أمامية قوية، وستكون مواجهة صعبة بالتأكيد».