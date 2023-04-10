التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط

حصدت التونسية أنس جابر أول ألقابها هذا العام والرابع في مسيرتها، بعد فوزها ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، عندما واجهت السويسرية بيليندا بينسيتش.

جاء التتويج التاريخي للنجمة التونسية بعد فوزها بمجموعتين دون رد، حيث حققت في المجموعة الأولى نتيجة 7–6 (8–6) بفضل تفوقها في شوط كسر التعادل «تاي بريك»، وواصلت التفوق في المجموعة الثانية (6–4)، لتحسم المباراة لصالحها وتتوج باللقب.

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أول لاعبة عربية تتوج بلقب تشارلستون

وبالتالي أصحبت أنس جابر أول لاعبة عربية في التاريخ تتوج بلقب تشارلستون، كما أصبحت ثاني لاعبة أفريقية تفوز باللقب بعد لاعبة جنوب أفريقيا أماندا كوتزر التي فازت بنسخة عام 1998.

يذكر أن أنس تأهلت إلى نهائي البطولة، بعد فوزها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد. وبفضل هذا اللقب، تنتظر البطلة التونسية العودة إلى المرتبة الـ4 في التصنيف العالمي للاعبات التنس.

أنس جابر أصبحت أول لاعبة عربية في التاريخ تتوج بلقب تشارلستون، الأحد 9 أبريل 2023 (تويتر)