التونسية أنس جابر تضرب موعدا مع نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت التونسية المصنفة خامسة عالميا أُنس جابر إلى نهائي دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب ذات الـ500 نقطة للعام الثاني على التوالي، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا (7-5 و7-5).

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وكسرت كاساتكينا التي أحرزت لقب الدورة في العام 2017 إرسال جابر ثلاث مرات في المجموعة الأولى لتتقدم (5-2)، قبل تعليق المباراة لعدة ساعات بسبب الأمطار، في وقت كانت الروسية فيه متقدمة (5-3). لكن بعد استئناف المباراة، انتفضت جابر لانتزاع المجموعة الأولى (7-5) في 52 دقيقة.

وبعد منافسة قوية فازت جابر بالمجموعة الثانية بالنتيجة نفسها، وستلعب أول نهائي لها في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها، وستلاقي جابر، وصيفة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي، الفائز في نصف النهائي الآخر، بين المدافعة عن اللقب السويسرية بيليندا بينتشيتش والأميركية جيسيكا بيغولا في انتظار استكمال مواجهتهما التي توقفت في الشوط الفاصل من المجموعة الثانية بسبب الأمطار أيضا.