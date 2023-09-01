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كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 02:16 مساء
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
كلوب ومحمد صلاح خلال أحد تدريبات فريق ليفربول (أرشيفية: الإنترنت)
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ألقى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب بالكلمة الأخيرة والفاصلة فيما يتعلق ببيع عقد النجم المصري محمد صلاح إلى نادي الاتحاد السعودي.

محمد صلاح لا يمكن الاستغناء عنه
وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مباراة ليفربول أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، إن محمد صلاح ليس للبيع تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف يورجن كلوب: إنه على حد علمه فإن ليفربول لم يتلق أي عرض رسمي للتعاقد مع محمد صلاح، وفي كل الأحوال فإن موقف النادي الرسمي هو أن اللاعب ليس للبيع، لأنه عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيلة الفريق.

يأتي تأكيد كلوب على عدم وجود نية لدى ليفربول للتخلي عن محمد صلاح، ردًا على إصرار الصحف السعودية على أن النجم المصري أصبح لاعبًا في نادي الاتحاد؛ حيث قالت جريدة «عكاظ» إن الصفقة بين ناديي الاتحاد وليفربول تمت بالفعل، وإن صلاح أصبح لاعبًا اتحاديًا.

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وأضافت «عكاظ» إن محمد صلاح سيسافر إلى مدينة جدة السعودية للخضوع للفحوصات الطبية، وهو ما نفته جريدة «فوت ميركاتو» التي قالت إن اللاعب المصري لن يسافر لأي مكان اليوم.

يذكر أن فترة انتقالات اللاعبين الصيفية في الدوري الإنجليزي تنتهي اليوم الجمعة، ولا يحق لأي نادٍ أن يقوم بضم وتسجيل أي لاعب بعد انتهاء فترة الانتقالات رسميًا، إلا أنه بإمكان الأندية الإنجليزية بيع اللاعبين لأندية أخرى خارج إنجلترا بشرط أن تكون فترة الانتقالات لديها لم تنته بعد.

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