كلوب يعلن موقف ليفربول من بيع محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب موقف النادي من بيع النجم المصري محمد صلاح إلى نادي الاتحاد السعودي.

ليفربول يرفض التفريط في صلاح

وتناولت تقارير صحفية عدة عرضا قدمه الاتحاد السعودي إلى ليفربول لبيع المدة المتبقية من عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، وأكدت تلك التقارير أن النادي السعودي اقترب من حسم الصفقة لصالحه بفضل البنود المالية المميزة في عرضه.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن ليفربول ليست لديه أي نية لبيع محمد صلاح سواء للاتحاد السعودي أو لغيره من الأندية، وكل ما قيل بهذا الخصوص مجرد قصص إعلامية لا يمكن التعليق عليها لأنه لا يوجد شيء في الحقيقة.

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وأكد كلوب أنه إذا تلقى ليفربول عرضا ليبيع محمد صلاح فإن الجواب سيكون لا بالتأكيد لأنه ليس للبيع من الأساس، كما أن اللاعب نفسه ملتزم تماما بعقده مع ليفربول.

وذكرت شبكة «سكاي» في وقت سابق أن الاتحاد السعودي عرض شراء محمد صلاح مقابل حصول ليفربول على مئة مليون جنيه إسترليني، بجانب حصول النجم المصري على راتب سنوي يفوق ما يحصل عليه لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.