محمد صلاح يتفوق على رونالدو في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

يتفوق لاعب فريق ليفربول، النجم المصري محمد صلاح على نظيره كريستيانو رونالدو في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح أفضل هداف في تاريخ ليفربول

وأصبح محمد صلاح أفضل هداف في تاريخ ليفربول برصيد 139 هدفا، خلال مسيرة شهدت تتويجه ثلاث مرات بالحذاء الذهبي، وفقا لتقرير وكالة «رويترز».

وسجل محمد صلاح أهدافا أكثر من رونالدو في الدوري الإنجليزي، على الرغم من مشاركة صلاح لعدد مباريات أقل من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأحرز صلاح 139 هدفا وصنع 64 آخرين خلال 231 شارك فيها مباراة بالدوري الإنجليزي، وهو أقل بخمس مباريات مقارنة بعدد مرات ظهور رونالدو.

أما كريستيانو رونالدو فقد شارك في 236 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 103 أهداف، وأسهم في 39 تمريرة حاسمة.

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ويتفوق محمد صلاح على رونالدو فيما يتعلق بالأرقام الفردية، لكن رونالدو يتفوق على صلاح بشكل واضح فيما يخص عدد مرات التتويج باللقب.

واحتفل رونالدو بكأس البطولة ثلاث مرات سابقة مع مانشستر، فيما تُوج صلاح بلقب وحيد للدوري الإنجليزي مع ليفربول العام 2020، بينما فشل في اعتلاء منصة التتويج خلال رحلته مع تشيلسي.

وإجمالا شارك صلاح مع ليفربول في 305 مباريات حتى الآن بكل البطولات، سجل خلالها 186 هدفا، وصنع 79، وفاز بسبع بطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي.