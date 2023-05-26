محمد صلاح «محبط» لعدم تأهل ليفربول إلى الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب النجم المصري محمد صلاح، عن إحباطه لعدم تأهل فريقه ليفربول الإنجليزي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، مؤكدا أنه «لا أعذار لذلك».

وحسم مانشستر يونايتد البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى دوري الأبطال بفوزه العريض على تشيلسي برباعية مقابل هدف، الخميس، مما يعني أن ليفربول سينهي الموسم في المركز الخامس، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل، وفق «فرانس برس».

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وقال صلاح، متوجها إلى أنصار النادي على حسابه على «إنستغرام»، «لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا».

وفاز ليفربول في سبعة من مبارياته الثماني الأخيرة وضغط على نيوكاسل ومانشستر يونايتد في المراحل الأخيرة، لكن ذلك لم يكن كافيا.

الفشل في بلوغ الأبطال

وأضاف صلاح «كنا نملك كل شيء لبلوغ دوري الأبطال الموسم المقبل، لكننا فشلنا. نحن ليفربول والتأهل إلى هذه المسابقة هو الحد الأدنى. أنا آسف، لكنه من المبكر جدا أن أكتب منشورا تحفيزيا أو إيجابيا».

وهي المرة الأولى التي يفشل فيها ليفربول في التأهل إلى دوري الأبطال منذ قدوم صلاح إلى صفوفه من روما صيف العام 2017، علما بأنه بلغ النهائي ثلاث مرات في آخر ستة مواسم، فخسر مرتين أمام ريال مدريد الإسباني عامي 2018 و2022 تواليا، في حين توج باللقب العام 2019 على حساب مواطنه توتنهام.