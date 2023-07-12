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كريستيانو رونالدو يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 08:52 مساء
كريستيانو رونالدو يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة
رونالدو يستعرض إحدى الساعات الخاصة به خلال إحدى الحفلات (أرشيفية: الإنترنت)
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استحوذ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حالياً ضمن صفوف نادي النصر السعودي، على حصة في منصة «كرونو 24» لبيع الساعات الفاخرة، وفق ما أعلنت الشركة الألمانية، اليوم الأربعاء.

رونالدو جامع للساعات
وقال رونالدو (38 عاماً) في البيان المنشور على موقع شركة «كرونو 24»: «بصفتي جامعاً للساعات منذ فترة طويلة ومستخدماً منتظماً لـ(كرونو 24)، يُسعدني أن أصبح مساهماً في الشركة». ولم يجرِ الكشف في البيان عن نسبة مشاركته والمبلغ الذي دفعه النجم البرتغالي.

وشهد سوق الساعات الفاخرة المستعملة طفرة في الأعوام الأخيرة يقودها جيل يريد الرفاهية بشكل أكثر مسؤولية تجاه مستقبل الأرض.

وتقول شركة «كرونو 24» التي تأسست عام 2003، أن موقعها يسجل زيارة أكثر من تسعة ملايين زائر كل شهر، مع أكثر من 500 ألف ساعة قادمة من أكثر من ثلاثة آلاف محترف، وأكثر من ثلاثين ألف بائع خاص في أكثر من مئة دولة.

ويعمل لدى شركة «كرونو 24» أكثر من 500 موظف في مكاتبها في مدينة كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا، بجانب مكاتبها في كل من برلين ونيويورك وميامي وطوكيو، حيث تقدر قيمة المنصة بأكثر من مليار دولار.

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ولطالما كانت صناعة الساعات وبصفة خاصة الساعات الفاخرة، حذرة من التجارة عبر الإنترنت خوفاً من الساعات المزيفة.

ويعتقد الخبراء أن شهادات الأصالة هي عامل الجذب لهذا النوع من المنصات، حيث يقوم صانعو الساعات بفحص الساعات للتأكد من أنها ليست مزيفة.

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أثرى الرياضيين في التاريخ، حيث كان أول رياضي تتجاوز ثروته مليار دولار من عائداته من الرياضة.

ويعرف عن رونالدو أنه رجل أعمال ناجح ويجيد اقتناص الفرص الاستثمارية وتحقيق الأرباح.

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