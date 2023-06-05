ليس رونالدو وميسي وبنزيما فقط.. السعودية تخطط لخطف أبرز نجوم العالم

القاهرة - بوابة الوسط

يتصدر صانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش، والحارس الفرنسي هوجو لوريس، قائمة تضم أكثر من عشرة لاعبين من نجوم الصف الأول، تتفاوض معهم السعودية بهدف تأسيس ما تعتبره «دوري تنافسي» يجذب أنظار العالم.

يأتي ذلك في حين تتواجد وفود سعودية من نادييْ الهلال والاتحاد في باريس ومدريد، للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، للانضمام للبرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر منذ يناير الماضي.



قائمة تضم أكثر من عشرة من نجوم كرة القدم

وأفاد مصدر لوكالة «فرانس برس» في الرياض، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن السلطات السعودية المختصة على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين، العديد منهم لاعبون فازوا بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل.

وقال المصدر إنه بالإضافة لعرض قياسي للتوقيع مع ميسي «35 عامًا»، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، تتضمن قائمة المفاوضات الفرنسي كريم بنزيما «35 عامًا»، والإسباني سيرخيو راموس «37 عامًا»، والأرجنتيني أنخل دي ماريا «35 عامًا»، والكرواتي لوكا مودريتش «37 عامًا»، والفرنسييْن هوجو لوريس «36 عامًا» ونجولو كانتي «32 عامًا»، والبرازيلي روبرتو فيرمينو «31 عامًا»، والإسبانييْن جوردي ألبا «34 عامًا» وسيرجيو بوسكيتس «34 عامًا».

ونقلت «فرانس برس» عن المصدر قوله: «بالإضافة لتقديم عروض مجزية جدًا، سيتواجه هؤلاء اللاعبون في دوري تنافسي قوي للغاية»، كما أكّد مسؤول سعودي للوكالة ذاتها، أن هناك مفاوضات بالفعل مع أكثر من لاعب من نجوم الصف الأول.

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وقال إن الهدف هو تأسيس دوري تنافسي وقوي ورفع مستوى الأندية السعودية، وأكّد أن الأمر كله مرتبط بمشروع كرة قدم، وجميع اللاعبين على القائمة السعودية نجوم كبار في نهاية مسيرتهم.

وباستثناء لوريس، الحارس الفرنسي الحائز كأس العالم 2018، الذي يتبقى له عام في عقده مع توتنهام الإنجليزي، فكلهم تنتهي عقودهم بنهاية الشهر الجاري.



نجوم كرة القدم في خمسة أندية سعودية

من المقرر أن يلعب هؤلاء النجوم حال جرى التعاقد معهم جميعًا لمصلحة خمسة أندية سعودية، هي الهلال والنصر والشباب واتحاد جدة وأهلي جدة، حسب ما أفاد المصدران.

يُذكر أن قناة الإخبارية السعودية الرسمية أفادت بالفعل أن نادي اتحاد جدة، توصّل إلى اتفاق مع الفرنسي بنزيما، أفضل لاعب في العالم في 2022، في عقد يمتد لموسمين، وذلك بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

وقالت الصحف الإسبانية بدورها، إن بنزيما تلقى عرضًا من السعودية مقابل حصوله على مئتيْ مليون يورو (214 مليون دولار)، على مدى سنتين. ويأتي التمويل الهائل لهذه الصفقات المدوية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار.



استثمار رياضي ضخم

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد في 2017، تشهد السعودية التي ظلت مغلقة لعقود، انفتاحًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وتنفق ببذخ في إطار استراتيجية لتحسين صورتها. واستثمرت السعودية مئات الملايين من الدولارات في مشروعات رياضية، بما في ذلك التوقيع مع النجم رونالدو لنادي النصر واستضافة سباق «فورميلا - 1» في جدة، ومباريات كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وخلال السنوات المقبلة، ستستضيف السعودية التي شاهدت جارتها قطر تقيم على أرضها أول مونديال كرة قدم في الشرق الأوسط أواخر 2022، وكأس آسيا للسيدات 2026،

وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 على ثلج صناعي في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة. ويبدو أن المملكة الثرية تحاول البناء على دوري قوي يجذب أنظار العالم، فيما ذكرت تقارير قبل أشهر أن السعودية ترغب بتقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشح لم يصبح رسميًا بعد.



دوري تنافسي

والدوري السعودي ليس معروفًا عالميًا، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محليًا، في بلد يشكّل الشباب دون ثلاثين عاما 51% من إجمالي عدد سكانه، البالغ عددهم 32,2 مليونًا.

وكانت السعودية أذهلت العالم مطلع العام الجاري بالتوقيع مع البرتغالي رونالدو لصالح نادي النصر في صفقة مدوية تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف. والشهر الماضي، رأى رونالدو البالغ «38 عاما»، أن الدوري السعودي لكرة القدم سيكون بين أفضل خمس في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية

ومطلع الشهر الماضي، أكد مصدر في السعودية مطّلع على المفاوضات لـ«فرانس برس» أن ميسي سيلعب في الدوري السعودي العام المقبل، مشيرًا إلى أن الصفقة اكتملت. وأوضح المصدر حينها أن الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو، بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضًا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد. وقال المصدر: «نريد أن يزور الناس المملكة العربية السعودية لمشاهدة نجوم كرة القدم.. من كان يتخيل أن مباريات الدوري السعودي ستجذب الأجانب. إنه مجرد تأثير رونالدو».

وبالفعل باتت مدرجات الملاعب السعودية تشهد حضورًا نسائيًا لافتًا لمجرد التقاط صور ذاتية يظهر رونالدو في خلفيتها، بعد سنوات قليلة من السماح للنساء بارتياد الملاعب. كما توافدت أسر رفقة أطفالها لمشاهدة رونالدو في الملعب.

وينطلق الموسم الجديد في السعودية في 11 أغسطس المقبل بمشاركة 18 ناديًا للمرة الأولى، كما سيحق لكل نادٍ إشراك كل لاعبيه الأجانب الثمانية في المباراة الواحدة.