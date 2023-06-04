كريم بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة في آخر مبارياته مع «الملكي»

القاهرة - بوابة الوسط

في آخر مباراة رسمية له مع ريال مدريد، تمكن الفرنسي كريم بنزيما من إنقاذ فريقه من الخسارة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل للريال في شباك أتلتيك بلباو، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

تقدم أتلتيك بلباو أولًا بهدف في الدقيقة 49 عن طريق أوهيان سانسيت، فكان على ريال مدريد الانتظار حتى الدقيقة 72 ليدرك التعادل عن طريق ركلة جزاء تصدى لها كريم بنزيما محرزًا آخر أهدافه مع ريال مدريد.

وبهذا يكون بنزيما قد سجل لريال مدريد 19 هدفًا احتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم خلف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الذي سجل 24 هدفًا، كما رفع به إجمالي أهدافه مع الفريق «الملكي» إلى 354 هدفًا، حيث كان قد انضم للنادي الإسباني العام 2009 خاض خلالها 14 موسمًا.

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يذكر أن ريال مدريد أعلن رسميًا، الأحد، أنه انفصل عن مهاجمه الفرنسي بالتراضي، لتصبح مباراة اليوم هي الأخيرة له مع النادي «الملكي».

وفيما لم يعلن بنزيما عن وجهته المقبلة، أكدت تقارير إعلامية سعودية أنه سينضم إلى صفوف نادي اتحاد جدة في صفقة قياسية، وأن توقيع العقود الرسمية صار مسألة وقت فقط.