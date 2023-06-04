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تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع العقود مسألة وقت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 06:34 مساء
تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع العقود مسألة وقت
كريم بنزيما يحمل جائزة الكرة الذهبية (أرشيفية: الإنترنت)
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على الرغم من أن الخطوة المقبلة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما ليست معروفة على وجه اليقين بعد، فإن تقارير سعودية أكدت، اليوم، أن نادي اتحاد جدة هو الوجهة المقبلة له، بعدما جرى الإعلان رسميا عن رحيله من نادي ريال مدريد الإسباني.

وشددت التقارير السعودية عن أن عرضا سعوديا مغريا من نادي الاتحاد هو السبب في وضع نهاية للمسيرة الطويلة والناجحة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد، وهي المسيرة التي دامت 14 موسما، وقال موقع جريدة «سبورت» السعودية، إن توقيع بنزيما للاتحاد صار مسألة وقت ليس أكثر.

صفقة قياسية

وكشفت «سبورت» أن نادي الاتحاد السعودي، قدم عرضا ضخما للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، وقالت إن الاتحاد خصص مئتي مليون يورو للتعاقد مع كريم بنزيما، الحائز على الكرة الذهبية الموسم الماضي؛ لتعزيز خطه الهجومي خلال انتقالات الصيف.

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أما القناة الإخبارية السعودية، فأكدت أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق رسمي مع رأس الحربة الفرنسي للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين، كما أن رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لضم كريم بنزيما في صفقة وصفت بأنها قياسية.

وكان نادي ريال مدريد أعلن، اليوم، الانفصال بالتراضي عن مهاجمه بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات، قبل أن تعلن قناة الإخبارية السعودية على موقع «تويتر»، سفر الحائلي ونائبه أحمد كعكي إلى مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيما في صفقة انتقال قياسية، حسبما قالت، وهو ما أكدته إذاعة «كادينا كوبيه» الإسبانية، التي قالت إن اللاعب الفرنسي اتفق شفهيًا مع نادي الاتحاد للانضمام إلى صفوفه، إلا أن الطرفين لم يوقعا أية عقود رسمية حتى الآن.
 

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