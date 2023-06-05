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«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 04:14 مساء
«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي
ميسي يبكي يوم إعلان رحيله عن برشلونة (أرشيفية: الإنترنت)
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في الوقت الذي يترقّب فيه عالم كرة القدم الإعلان الرسمي عن القرار النهائي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بانتقاله إلى الدوري السعودي وتحديدًا نادي الهلال، فجّرت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة مدوية وغير سارة لـ«الزعيم» السعودي، بتأكيدها أن ميسي أصبح قريبًا من العودة إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني من جديد.

قرار مفاجئ من «الليغا»
وقالت جريدة «ريليفو» الإسبانية إن قرارًا اتخذته رابطة الدوري الإسباني «الليغا»، جعل من عودة ميسي لبرشلونة مجددًا أمرًا ممكنًا، وأضافت إن رابطة «الليغا» وافقت على خطط تقدم بها مسؤولو برشلونة تسمح للنادي باستعادة نجمه التاريخي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وما يعزّز من التوقعات بعودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة، التصريح الذي أدلى به والد خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني، الذي أكد فيه أن رغبة نجله هي العودة إلى برشلونة، مشيرًا إلى ثقته في أنه سيعود إلى ناديه القديم مرة أخرى.

يأتي هذا في وقت تعيش فيه كرة القدم السعودية على وقع ترقب الإعلان الرسمي عن توقيع قائد منتخب الأرجنتين على عقود انضمامه إلى صفوف نادي الهلال مقابل مبلغ كبير وغير مسبوق في عالم كرة القدم، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

لغة المال
وفيما ركز الجانب السعودي في مساعيه الرامية إلى ضم ليو على لغة المال، عارضًا عليه صفقة تاريخية ليسيل بها لعابه ويوفق على ارتداء القميص الأزرق للهلال، حرص مسؤولو برشلونة على التاكيد بشكل متواصل على ترحيبهم بعودة ميسي إلى ناديه الذي ترعرع فيه، دون المبالغة في الحديث عن المقابل المادي لعودته، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تواجه النادي الكتالوني.

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وفي السياق نفسه، قالت جريدة «ريليفو» إن برشلونة تقدم بخطة متوازنة، تتيح له استعادة قائده السابق دون خرق لوائح قانون اللعب المالي النظيف، وأن هذه الخطة تتضمن دراسة جدوى مالية للتعاقد مع ميسي، وأشارت إلى أن هذه الخطة اجتازت بنجاح كل التدقيقات داخل أروقة رابطة الدوري الإسباني التي أبدت في النهاية موافقتها عليها.

تفاصيل خطة برشلونة
واوضحت الجريدة الإسبانية أن خطة برشلونة تتضمن الفوائد التي عادت على النادي من بيع الفرنسي أنطوان جريزمان لنادي أتلتيكو مدريد، ورحيل جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتش ودفيد ألبا.

ويعتزم برشلونة تعزيز موقفه المالي بالتخلي عن رافينيا محددًا مبلغًا أساسيًا لصفقة بيعه يصل إلى ثمانين مليون يورو، تضاف إلى الستين مليون يورو التي سيحصل عليها النادي كمكافأة على فوزه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو ما سيسهم في تحسين الوضع المالي للنادي الكتالوني.

 

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