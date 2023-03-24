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رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 03:04 مساء
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه مع منتخب البرتغال أمام ليشتنشتاين في تصفيات أمم أوروبا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
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عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده من الأرقام القياسية بإنجاز جديد بعد أن أصبح اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية. وشارك مهاجم النصر السعودي، الخميس، منتخب بلاده في المقابلة التي جمعته مع ليشتنشتاين في تصفيات بطولة أوروبا، وانتهت بفوز البرتغال برباعية لصفر.

أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما جديدا إلى إنجازاته الكروية، وانفرد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات بالرقم القياسي للاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم (197 مباراة)، متفوقا على لاعب المنتخب الكويتي بدر المطوع (196 مباراة)، وفق «فرانس 24».

فيما يلي أبرز الأرقام القياسية الخاصة بالمهاجم البرتغالي لاعب النصر السعودي الحالي، في عالم الكرة المستديرة:

أهدافه القياسية
- أفضل هداف في تاريخ المنتخبات: 120 هدفا
- أفضل هداف في تاريخ كأس أوروبا: 14 هدفا
- أكثر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا: 140 هدفا (باستثناء الدور التمهيدي)
- أكثر عدد من الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا: 17 هدفا في موسم 2013-2014
- أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية: سبعة أهداف.
- أفضل هداف في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني: 450 هدفا.

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- اللاعب الوحيد الفائز بلقب الهداف في ثلاث من البطولات الخمس الكبرى للدوري: إنجلترا (2008) وإسبانيا (2011 و2014 و2015) وإيطاليا (2021).
- اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في عشر نهائيات متتالية بالمسابقات الدولية مع منتخب بلاده.
- اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في خمس نسخ من كأس العالم.
- اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في خمس نسخ لكأس أوروبا.

مشاركاته القياسية
- أكثر لاعب خوضا للمباريات في مسابقات الأندية الأوروبية: 197 مباراة.

- أكثر لاعب خوضا للمباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا: 183 مباراة.

- أكثر لاعب خوضا للمباريات مع المنتخب الوطني: 197 مباراة.

- أكثر لاعب خوضا لكأس أوروبا: خمس مباريات (يتساوى مع الحارس الإسباني إيكر كاسياس الذي لم يلعب أي مباراة عامي 2000 و2016).

- أكثر لاعب خوضا للمباريات في كأس أوروبا: 25 مباراة.

إنجازاته القياسية
- اللاعب الوحيد الفائز بلقب أفضل لاعب في ثلاث من البطولات الخمس الكبرى: إنجلترا (2007 و2008)، إسبانيا (2012 و2013 و2014 و2016) إيطاليا (2019).

- فاز بالكرة الذهبية خمس مرات (2008 و2013 و2014 و2016 و2017).

- نال الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا 4 مرات (2008 و2011 و2014 و2015).

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