كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

صرح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بأنه تفاجأ من مستوى التنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار الدولة في خطتها، فإنه سيصبح الدوري الخامس أو الرابع على العالم.

وقال كريستيانو في تصريحات إعلامية: «الدوري السعودي تنافسي للغاية. إنه ليس الدوري الإنجليزي الممتاز، لن أكذب، لكنه دوري جعلني متفاجئا بشكل إيجابي»، وفق ما نقله الصحفي فابريزيو رومانو.

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وتابع رونالدو: «خلال خمس أو ست سنوات، إذا استمروا في الخطة، فسيكون الدوري الرابع والخامس في العالم».

وتعليقا على فترته الأخيرة في مانشستر يونايتد، قال قائد منتخب البرتغال: «عرفت من هم الأصدقاء الحقيقيون في تلك اللحظة الصعبة».

وأضاف: «عندما نكون في قمة الجبل، غالبا لا نرى ما هو في الأسفل، لقد مررت بمرحلة سيئة من حياتي المهنية، وليس لدي أي مشاكل في الاعتراف بذلك. لكن الحياة تمضي قدما».

رقم قياسي لرونالدو

سيكون كريستيانو رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد (عميد لاعبي العالم)، في حال مشاركته اليوم أمام منتخب ليشتنشتاين، ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024، حيث سيتجاوز الكويتي بدر المطوع (196 مباراة) كأكثر لاعب مشاركة مع منتخب بلاده بواقع 197 مباراة.