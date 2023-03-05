رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «ديلي ميل» البريطانية، إرسال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، مساعدات لمتضرري الزلزال بسورية وتركيا الأحد.

وأرسل كريستيانو رونالدو طائرة محملة بالخيام وطرود الطعام والوسائد والبطانيات وطعام الأطفال والحليب والمستلزمات الطبية لمساعدة ضحايا الزلزال، وفق ما نشرته «ديلي ميل».

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وأكدت الجريدة أن رونالدو تأثر كثيرًا بمشاهد الدمار التي حلت بالأطفال ومتضرري الزلزال في تركيا وسورية، لذلك قرر إرسال طائرة مساعدات لهم.