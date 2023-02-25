بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز اليوم على نظيره ضمك في الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة 18، بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك».

وافتتح رونالدو شريط الأهداف في الدقيقة 18 من علامة الجزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني سريعا بعدها بخمس دقائق، واختتم أهدافه عند الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

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ويتربع النصر على عرش صدارة الدوري بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاتحاد، إذ حصد النصر (43) نقطة، بينما الاتحاد يملك في رصيده (41) نقطة.