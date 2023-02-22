بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس

القاهرة - بوابة الوسط

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في احتفالات يوم التأسيس السعودي، مرتديا الجلباب السعودي ويحمل سيفا.

وجاور كريستيانو رونالدو مجموعة من زملائه في الفريق، خلال احتفالات نادي النصر السعودي.

- استقبال حار لكريستيانو في غرفة ملابس النصر السعودي

- كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

وتحتفل السعودية بيوم تأسيس المملكة في 17 من فبراير الموافق 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هجرية.

احتفالات النصر

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر» فيديو يظهر احتفالات الكادر الإداري والفني واللاعبين بذكرى يوم التأسيس، قائلاً: «ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد، هكذا احتفلنـا في نادي ‎النصر بيوم التأسيس».

كرستيانو رونالدو يرتدي الزي السعودي خلال احتفالات نادي النصر بيوم التأسيس، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)

كرستيانو رونالدو يحتسي القهوة السعودية خلال احتفالات نادي النصر بيوم التأسيس، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)

كرستيانو رونالدو يرتدي الزي السعودي خلال احتفالات نادي النصر بيوم التأسيس، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)

كرستيانو رونالدو يرتدي الزي السعودي خلال احتفالات نادي النصر بيوم التأسيس، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)