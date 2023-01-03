كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأسطورة البرتغالية لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو «فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير واللعب مع نادي النصر.. واليوم تحدٍ جديد أخوضه هنا».

وحظي أسطورة البرتغال رونالدو باستقبال جماهيري حار، كما جرى صديقته جورجينا وأولادهما بالورود منذ هبوطهم في مطار الملك خالد بالرياض، وأعلن النصر ضم النجم البرتغالي صاحب الـ37 عامًا يوم الجمعة الماضي في صفقة تاريخية، وبراتب تاريخي أكثر من 200 مليون يورو في الموسم، كأعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ الرياضيين.

واستقبل ملعب «مرسول بارك» حدثًا رياضيًا كبيرًا ومهمًا في المملكة العربية السعودية، بإقامة حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى وسائل الإعلام، بعد انضمامه رسميًا إلى النصر.

قدمت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر «تويتر» استعراض اللحظات الأولى من وصول نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض، وذلك تمهيدًا لتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.