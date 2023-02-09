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«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 10:01 مساء
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي يحتفل بهدفه في مرمى الوحدة، الخميس 9 فبرير 2023 (تويتر)
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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أربعة أهداف في 30 دقيقة، هي حصيلة نتيجة النصر السعودي أمام مضيفه الوحدة مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وهذا أول «سوبر هاتريك» يسجله «الدون» بقميص النصر في المباراة الرابعة له، بعدما انتقل إلى الفريق السعودي في صفقة استحوذت على اهتمام الرأي العام والإعلام الرياضي إقليميا ودوليا.

- كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر

انفجار رونالدو بعد البداية الباهتة
كانت بداية رونالدو مع النصر باهتة، فلم يتمكن من التسجيل في أول مباراتين، أمام الاتفاق في الدوري، والاتحاد في كأس السوبر المحلي، التي خسرها النصر، وجلبت على اللاعب البرتغالي انتقادات واسعة من الجمهور السعودي.

لكن اللاعب الذي شارك أساسيًا اليوم، أحرز هدفًا في الدقيقة 21، ثم أضاف هدفًا ثانيًا له ولفريقه في الدقيقة 40، وأكمل الهاتريك الأول في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف هدفا رابعا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4- 0.

بذلك رفع رونالدو رصيده إلى خمسة أهداف بقميص النصر، بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء في المباراة الماضية أمام الفتح، والتي انتهت بالتعادل (2-2).

أرقام خيالية لـ كريستيانو رونالدو
وحقق كريستيانو رونالدو أرقامًا خيالية في مباراة اليوم، حيث واصل تربعه على قائمة الهداف التاريخي لكرة القدم بـ824 هدفًا، كما وصل إلى هدف رقم 500 وأكثر في مشاركاته الدورية، فضلاً عن كون أول لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي يسجل سوبر هاتريك، لذلك حصل «الدون» على جائزة رجل المباراة بتقييم 10/10، إذ لم يسبق لأي لاعب الوصول لهاذا التقييم بالدوري.

 

البرتغالي كريستيانو رونالدو مع كرة السوبر هاتريك، الخميس 9 فبرير 2023 (تويتر)
البرتغالي كريستيانو رونالدو مع كرة السوبر هاتريك، الخميس 9 فبرير 2023 (تويتر)
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي يحتفل بهدفه في مرمى الوحدة، الخميس 9 فبرير 2023 (تويتر)
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي يحتفل بهدفه في مرمى الوحدة، الخميس 9 فبرير 2023 (تويتر)
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي يحتفل بهدفه في مرمى الوحدة، الخميس 9 فبرير 2023 (تويتر)
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي يحتفل بهدفه في مرمى الوحدة، الخميس 9 فبرير 2023 (تويتر)
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