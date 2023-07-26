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ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 04:52 مساء
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو وهي ترتدي قميص محمد صلاح (الإنترنت: إنستغرام)
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للمرة الثانية يفاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأن أبناءه لديهم ميول تجاه نجوم آخرين بخلافه، فبعدما كشف نجله كريس جونيور في 2015 أنه يشجع الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذا بابنته آلانا مارتينا ترتدي قميص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

قميص محمد صلاح يظهر في بيت رونالدو
وخطفت آلانا مارتينا ابنة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي الأنظار، عقب ظهورها مرتدية قميص محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول.

ونشرت جورجينا رودريجز صديقة رونالدو عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، صورة ابنتها آلانا مع شقيقتيها التوأم ماتيو وإيفا ماريا، أثناء تواجدهما بصالون للشعر.

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ووقفت آلانا مارتينا مرتدية قميص ليفربول رقم 11 الذي يحمل اسم محمد صلاح، وهي تنتظر انتهاء ماتيو وإيفا ماريا من غسل شعرهما، فيما ارتدت الفتاتان أحذية متطابقة باللون الذهبي.

وارتدى ماتيو رونالدو قميص نادي ريال مدريد، فريق والده الأسبق فيما وقفت توأمه إيفا بقميص الغريم التقليدي أتليتكو مدريد، بجانب آلانا التي لم تتردد في ارتداء قميص المنافس التاريخي لمانشستر يونايتد، نادي كريستيانو رونالدو السابق.

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