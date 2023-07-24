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كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 07:39 مساء
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
البرتغالي كريستيانو رونالدو. (إنترنت)
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بعدما بات رمزاً لثورتها على صعيد الانتقالات الدولية، يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهمته كخَيّر سفير لكرة القدم السعودية من خلال قيادته فريقه النصر في جولة ودية في اليابان، حيث يتواجه الثلاثاء في أوساكا مع بطل فرنسا باريس سان جيرمان.

وعلّق رونالدو على الجولة اليابانية بالقول: «نعلم أن الناس متحمّسون جداً لكرة القدم في اليابان، ونحن هنا للإسهام في الاستعراض. لدينا مباراتان كبيرتان لخوضهما»، في إشارة للمباراة الأخرى لفريقه الخميس ضد وصيف دوري أبطال أوروبا إنتر الإيطالي، حسب وكالة «فرانس برس».

التعامل مع أسئلة الأطفال ولعب دور السفير
مع ابتسامة على محياه، ومتحدثاً باللغة الإنجليزية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في أحد فنادق أوساكا، الأحد، لعب البرتغالي دوره كسفير، وتعامل بكل رعاية ولطف مع أسئلة الأطفال المدعوين لطرح أسئلة على اللاعبين.

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من المؤكد أن دور السفير يناسب تماماً النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إذ، ومنذ انتقاله المدوي في يناير الماضي، كان أفضل مروج للدوري السعودي، حتى وصل الأمر إلى إقناع العديد من النجوم الكبار باللحاق به.

فتح الباب أمام كبار نجوم العالم لدخول الدوري السعودي
فتح وصول رونالدو إلى الدوري السعودي الباب أمام نجوم مثل زميله السابق في ريال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بالانضمام إلى اتحاد جدة، بصحبة مواطنه نغولو كانتي، أو السنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بارتداء قميص الهلال، أو السنغالي الآخر إدوارد مندي بالدفاع عن مرمى الأهلي، إلى جانب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتزامناً مع تهافت منافسيه للتعاقد مع نجوم كبار في صفقات مدوية، قرر النصر تعزيز صفوفه، وتأمين المساندة المناسبة لرونالدو بضمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والعاجي سيكو فوفانا.

رونالدو: أنا سعيد وأرغب في الاستمرار وسأستمر هنا
في مقابلة مع موقع الدوري السعودي، قال رونالدو: «أنا سعيد هنا، وأرغب في الاستمرار هنا، وسأستمر هنا مع النصر. الدوري السعودي قوي، وهناك فرص عدة للنمو. الدوري تنافسي، ولدينا فرق جيدة، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب. أعتقد أن البنية التحتية تحتاج للتحسن في الدوري، وحتى الحكام، وحكم الفيديو المساعد يجب أن يكون أسرع بعض الشيء».

وواصل ابن الـ38 عاماً: «في رأيي، إذا استمر المسؤولون عن الدوري في العمل على خطتهم في السنوات الخمس المقبلة، فأعتقد أن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى 5 بطولات في العالم». ومنذ وصوله عبر صفقة قدرت بأكثر من 200 مليون يورو سنوياً، بحسب التقارير، ارتفع عدد متابعي نادي النصر على تويتر من 800 ألف إلى 4 ملايين، وعلى إنستغرام من مليونين إلى أكثر من 14 مليون متابع.

وبفضل شعبيته، بدأنا نرى مشجعات في المدرجات بعد حظر حضورهن المباريات قبل أعوام معدودة. لكن خرج رونالدو خالي الوفاض مع النصر في موسمه الأول على الرغم من أهدافه الـ14 في 16 مباراة، بينها رباعية في مباراته الثانية فقط ضد الوحدة.

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