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كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 01:20 مساء
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
محمد صلاح وكلوب (أرشيفية: الإنترنت)
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على الرغم من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في إنجلترا، إلا أن المدير الفني لفريق ليفربول الألماني يورغن كلوب قام بتغيير موقفه تجاه العرض السعودي لشراء النجم المصري محمد صلاح.

فاتي مقابل محمد صلاح
وكشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن كلوب الذي رفض من قبل رحيل محمد صلاح، عاد ووافق على التخلي عن اللاعب إلا أنه اشترط قيام ليفربول بالتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني إنسو فاتي بدلا منه.

وقالت جريدة «ميرور» إن كلوب يريد ضم لاعب موهوب لتعويض رحيل محمد صلاح، وفي الوقت نفسه يكون لاعبا صغير السن لكي يستفيد منه الفريق سنوات طويلة مقبلة.

ويمكن اعتبار شرط كلوب ضم فاتي مقابل موافقته على رحيل محمد صلاح شرطا تعجيزيا، إذ إنه من شبه المستحيل أن يوافق برشلونة على التخلي عن نجمه الموهوب.

يأتي الموقف الأخير من جانب كلوب تجاه صفقة بيع عقد محمد صلاح بسبب خشيته من انهيار مقاومة إدارة ليفربول أمام الإغراءات السعودية المتزايدة، حيث يمكن أن توافق إدارة النادي على رحيل النجم المصري إذا عرض الاتحاد السعودي مبلغا كبيرا بحيث لا يمكن رفضه، وهو سيناريو يريد كلوب تجنبه حتى لا يتعرض فريقه لهزة فنية كبيرة.

كلوب يعلن موقف ليفربول من بيع محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي
محمد صلاح يتفوق على رونالدو في الدوري الإنجليزي

وأوضحت جريدة «ميرور» أن الاتحاد السعودي يضغط بقوة لكسب خدمات محمد صلاح، إذ أبدى استعداده لجعل لاعب ليفربول أغلى لاعب في الدوري السعودي متفوقاً على أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو الذي يحصل على 173 مليون جنيه إسترليني سنوياً من نادي النصر.

وما يزيد من صعوبة حصول ليفربول على خدمات إنسو فاتي هو حرص برشلونة على أن يواصل فرض سيطرته على اللاعب، إذ أكدت وسائل إعلام إسبانية أنه على الرغم من اقتراب اللاعب من مغادرة النادي، إلا أن «البارسا» حريص على أن تكون مغادرته على سبيل الإعارة فقط لمدة عام وليس البيع النهائي.

وأشارت جريدة «سبورت» إلى أن برشلونة تلقى أكثر من عرض لضم فاتي أبرزها من توتنهام وبرايتون الإنجليزيين، إلا أن النادي الإسباني رفض شرط توتنهام وضع بند في عقد الإعارة يقضي بمنح النادي الإنجليزي الحق في شراء اللاعب.

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